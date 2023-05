Wechsel im Management – ObsEva ernennt neuen CEO Wie bereits vorangekündigt ist Fabien de Ladonchamps mit sofortiger Wirkung CEO des Biotech-Unternehmens.

ObsEva kämpft seit einiger Zeit ums Überleben. Bild: milanvirijevic/Getty Images

Beim angeschlagenen Biotechunternehmen ObseEa wird neu Fabien de Ladonchamps das Amt des CEO übernehmen. Er tritt damit die Nachfolge von Will Brown an, der zuvor die Position des Interim Chief Executive Officer und Chief Financial Officer innehatte, wie die Gesellschaft am Dienstag mitteilte.

Brown scheide mit sofortiger Wirkung aus seinen Funktionen und dem Exekutivausschuss aus. Allerdings werde er dem Unternehmen in den folgenden sechs Monaten als strategischer Berater zur Seite stehen, um den Übergang zu erleichtern.

De Ladonchamps verfügt den Angaben zufolge über 25 Jahre Erfahrung in Finanz- und Verwaltungsfunktionen, hauptsächlich bei Schweizer Biotech-Unternehmen. Er war bereits von Oktober 2013 bis Juli 2022 Mitglied der Geschäftsleitung von Obseva und hatte in dieser Zeit die Funktionen des Chief Administrative Officer und des Interim Chief Financial Officers inne.

AWP

Fehler gefunden?Jetzt melden.