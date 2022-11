Neben der Vorauszahlung von 15 Mio. $ kommt ObsEva in den Genuss von Meilensteinzahlungen von maximal 98 Mio. $. Bild: Bogdanhoda/iStockphoto/Getty Images

Einschätzung von Miriam Kappeler um 8.50 Uhr

ObsEva gelingt der Befreiungsschlag. Die auf Frauenmedizin fokussierte Biotech-Gesellschaft verkauft die Rechte auf Lizenzeinnahmen und Meilensteinzahlungen des bereits an Organon auslizenzierten Produktkandidaten Ebopiprant, der in klinischen Studien Frühgeburten reduzieren konnte, an das US-Unternehmen Xoma. Es ist auf das Aufkaufen solcher Rechte spezialisiert. Im Gegenzug erhält ObsEva eine einmalige Zahlung in Höhe von 15 Mio. $, womit sie das beim Schweizer Gericht bereits beantragte Schuldenmoratorium zurückziehen und die Dekotierung an der Nasdaq aufgrund von zu wenig Eigenkapital abwenden kann. Grundsätzlich ist das nicht ein wünschenswerter Deal. Neben den 15 Mio. $ bekommt ObsEva von Xoma Meilensteinzahlungen von bis zu 98 Mio. $. Von Organon hätte sie insgesamt bis zu 500 Mio. $ erhalten können sowie eine Umsatzbeteiligung im Zehnprozentbereich. Der Deal sichert dem ums Überleben kämpfenden Unternehmen jedoch Zeit. Mit der gewonnenen Liquidität sollte es sich rund ein Jahr über Wasser halten können.