Gesundheit – ObsEva-Partner Yuyuan darf in China Phase-I-Studie starten Der chinesische Partner des Biotech-Unternehmens darf mit einem Kandidaten die Phase-I-Studie in China starten. Nolasiban soll die Schwangerschafts- und die Lebendgeburtenrate bei Frauen verbessern.

ObsEva hatte die exklusiven Rechte für die Entwicklung und die Vermarktung von Nolasiban in der Volksrepublik China bereits im Jahr 2020 an Yuyuan unterlizenziert. Getty Images

ObsEvas chinesischer Partner Yuyuan Bioscience ist mit seinem Nolasiban-Programm einen Schritt weiter. Das Unternehmen hat von der chinesischen Gesundheitsbehörde die Erlaubnis für den Start einer Phase-I-Studie mit dem Kandidaten erhalten, wie ObsEva am Donnerstag mitteilte.



In diesem Programm soll zunächst die Sicherheit und Verträglichkeit von Nolasiban bei den Frauen erprobt werden, die sich einer In-vitro-Befruchtung unterziehen. Ziel der Behandlung ist es, die Schwangerschafts- und Lebendgeburtenrate bei diesen Frauen zu verbessern.



ObsEva hatte die exklusiven Rechte zur Entwicklung und Vermarktung von Nolasiban in der Volksrepublik China bereits im Jahr 2020 an Yuyuan unterlizenziert. Im Rahmen der Vereinbarung hat ObsEva den Angaben zufolge Anspruch auf Meilensteinzahlungen von insgesamt bis zu 17 Mio. $ bei Erreichen bestimmter Entwicklungs-, Zulassungs- und erster Verkaufsmeilensteine sowie auf Meilensteinzahlungen von insgesamt bis zu 115 Mio. $ beim Erreichen zusätzlicher, abgestufter Verkaufsmeilensteine.

