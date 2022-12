Finanzierung – ObsEva will bis zu 20 Mio. neue Aktien ausgeben Das Biotech-Unternehmen erhöht das Aktienkapital durch die Schaffung zusätzlicher eigener Titel.

Das Genfer Unternehmen kämpft ums Überleben. Bild: Cavan Images RF/Getty Images

ObsEva erhöht das ausgegebene Aktienkapital. Der Verwaltungsrat habe der Ausgabe von bis zu 20 Mio. neue Aktien zugestimmt. Gezeichnet werden die Aktien vollständig von der 100-prozentigen Tochter Obseva USA.



Der Ausgabepreis liege bei 1/13 Fr. je Aktie, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Die Kotierung soll am oder um den 12. Dezember an der SIX Swiss Exchange erfolgen.



Mit der Transaktion sollen der angeschlagenen Gruppe zusätzliche eigene Aktien zur Verfügung gestellt werden, die künftig zur Mittelbeschaffung sowie für die Eigenkapitalpläne des Unternehmen verwendet werden könnten.



Das Genfer Unternehmen kämpft ums Überleben, seit die US-Zulassungsbehörde FDA Ende Juli den Zulassungsantrag für den wichtigsten Forschungskandidaten (Linzagolix zur Behandlung von Uterusmyomen) zurückgewiesen hat. Obseva hat darauf eine Massenentlassung eingeleitet und um Nachlassstundung ersucht.

AWP

