Die Prognose für das laufende Jahr wird bestätigt. Bild: ZVG/OC Oerlikon

Ersteinschätzung von Rainer Weihofen um 7.45 Uhr

Die beiden Divisionen des Industrieunternehmens zeigen sich im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres in unterschiedlicher Form. Während die Division Oberflächentechnologie (Surface Solutions) den Erlös und auch den Bestellungseingang gesteigert hat, blieb die Division Polymerverarbeitung (Polymer Processing Solutions) zurück. Letztere spürt wie erwartet die mangelnde Investitionsbereitschaft von chinesischen Kunden aus der Textilbranche. Beide Divisionen mussten Margenverluste hinnehmen, die einerseits mit höheren Inputkosten, andererseits mit einem höheren Anteil von Produkten mit niedriger Marge im Produktmix begründet werden. Die Prognose für das Gesamtjahr wird bestätigt, was im Vergleich zum Vorjahr eine Stagnation des Umsatzes bei schwächerer Marge bedeutet, und das trotz der angekündigten Massnahmen zur Kostensenkung und trotz der Akquisition des Metallwarenunternehmens Riri, das seit März dieses Jahres konsolidiert wird. Ein echter Fortschritt ist nicht in Sicht.