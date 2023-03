Börsengang USA – Oculis geht an die Nasdaq Durch einen Spac-Deal können die Aktien des Biotech-Unternehmens an der US-Technologiebörse gehandelt werden.

Das Biotech-Unternehmen Oculis geht in den USA an die Börse. Ab Freitag, 3. März können die Aktien von Oculis an der Technologiebörse Nasdaq unter dem Tickersymbol OCS gehandelt werden, teilte das Unternehmen mit.



Möglich wurde die Kotierung dank der Übernahme durch eine Spac namens «European Biotech Acquisition Corp (EBAC)». Diese Übernahme sei vom Verwaltungsrat und den Aktionären von Oculis sowie von den EBAC-Aktionären auf einer ausserordentlichen Generalversammlung am 28. Februar 2023 einstimmig genehmigt worden, heisst es.



Zum Zeitpunkt des Abschlusses verfügte Oculis den Angaben zufolge über einen Pro-forma-Unternehmenswert von rund 220 Mio. $ und einen Bargeldbestand von über 117 Mio. $ vor Zahlung der endgültigen Transaktionskosten. Oculis werde im Rahmen der erweiterten PIPE-Finanzierung von führenden neuen und bestehenden institutionellen Investoren unterstützt.



Oculis-Chef Riad Sherif spricht in der Mitteilung von einem «wichtigen Meilenstein» für Oculis und ihre Investoren. Der Verwaltungsrat der Firma besteht neu aus sieben Mitgliedern, darunter sechs unabhängige. Dies sei Standard für eine Nasdaq-Kotierung, heisst es. Anthony Rosenberg werde weiterhin das Präsidium des Verwaltungsrats innehaben. Weiter besteht das Gremium aus Christina Ackermann, Lionel Carnot, Pravin Dugel, Martijn Kleijwegt, Geraldine O'Keeffe und dem CEO Riad Sherif.

