Nach den beiden gescheiterten Steuervorlagen zur Stempelabgabe und zur Verrechnungssteuer steht dem Schweizer Stimmvolk im nächsten Jahr bereits die nächste Unternehmenssteuerreform bevor. Grund dafür ist die von OECD/G-20 geforderte Mindestbesteuerung von 15% für Konzerne mit einem jährlichen Umsatz von mehr als 750 Mio. €. Die Einführung ist für die Schweiz freiwillig, doch bleibt ihr aufgrund des subsidiären Besteuerungsrechts für ausländische Staaten faktisch keine andere Möglichkeit, als sich der Reform anzuschliessen.

Anders als bei den gescheiterten Steuervorlagen werden hier grosse Konzerne zusätzlich zur Steuerkasse gebeten. Ein Scheitern der Mindeststeuervorlage vor dem Stimmvolk sollte vor diesem Hintergrund nicht befürchtet werden. Verschiedene politische Kräfte provozieren aber mit einer systemwidrigen Umverteilungsdebatte unnötig ein Scheitern der Vorlage.

Einnahmen gehören den Kantonen

Die geschätzten Mehreinnahmen liegen bei rund 1,6 Mrd. Fr. Ob diese Schätzung realistisch ist, kann heute nicht beurteilt werden. Sicher ist nur, dass es keine Mehreinnahmen gäbe, wenn alle Kantone ihren Steuersatz wieder auf 15% anhöben. Nach langem politischem Seilziehen sieht die Botschaft nun eine Verteilung der Mehreinnahmen von 25% an den Bund und 75% an die Kantone vor. Gewisse Politiker fordern sogar eine höhere Quote für den Bund. Dabei wird ausgeblendet, dass die Einnahmen nur den Kantonen gehören.

Die Schweizer Bundesverfassung regelt, wann und wo der Bund Steuern erheben darf. Bei der Gewinnsteuer ist der verfassungsmässig maximal zulässige Bundessteuersatz 8,5%. Um die Gewinnbesteuerung als einen wichtigen Standortfaktor attraktiv zu halten, haben alle Kantone bei der letzten Steuerreform 2020 ihre Gewinnsteuersätze reduziert. Der Bund behielt aber seinen maximal zulässigen Steuersatz von 8,5% bei und überliess es den Kantonen, eine drohende Abwanderung zu verhindern.

«Die Schweiz wäre gut beraten, die Einführung der OECD-Mindeststeuer nicht für eine weitere innerstaatliche Umverteilung zu missbrauchen.»

Besteht nun in einem Kanton eine Gesamtsteuerbelastung von unter 15%, ist dies auf eine niedrige Kantonssteuer zurückzuführen. Wird in Zukunft eine Mindestbesteuerung von 15% festgelegt, müssen die generierten Mehreinnahmen verursachergerecht auch denjenigen Kantonen zugutekommen, die die geringe Besteuerung erst ermöglichen.

Die Zuweisung der Mehreinnahmen an den Bund führt faktisch zu einer materiellen Teilharmonisierung der Gewinnsteuern. Ein solch signifikanter Systemeingriff ist falsch – die Schweiz wäre gut beraten, die Einführung der Mindeststeuer nicht für eine weitere innerstaatliche Umverteilung zu missbrauchen.

Die Tarifhoheit ist wichtig für die Finanzautonomie der Kantone, und der nationale Finanzausgleich (NFA) soll einen Ausgleich für ressourcenschwache Kantone schaffen. Mehreinnahmen der Kantone aufgrund der OECD-/G-20-Mindeststeuer werden auch beim NFA berücksichtigt. Erhält nun der Bund einen Teil der Mehreinnahmen, bekommen die ressourcenschwachen Kantone weniger Mittel aus dem NFA. Die Umverteilung der Gewinnsteuer vom Kanton an den Bund macht auch aus Sicht des NFA keinen Sinn.

Standortwettbewerb wird härter

Betrachtet man das neue Regelwerk von OECD/G-20 zur Mindeststeuer, wird klar, dass der internationale Standortwettbewerb durch diese Reform nicht abnehmen wird. Zukünftig läuft der Standortwettbewerb allerdings nicht mehr über niedrige Steuersätze, sondern über Zuschüsse resp. Steuergutschriften, wie sie besonders in der Europäischen Union bereits seit langem üblich sind.

So erstaunt es nicht, dass Zuschüsse von der OECD/G-20 als nicht schädlich qualifiziert und unter der Mindeststeuer als grundsätzlich einziges Fördermittel weiter zugelassen werden. Gemäss gut unterrichteter Quelle soll die EU für die Periode 2021 bis 2027 rund 1500 Mrd. € in Form von Zuschüssen und Darlehen zur Verfügung stellen, um die Wirtschaft in ihrem Binnenmarkt anzukurbeln.

Stellt man diesen Betrag den wegen der Mindestbesteuerung geschätzten Mehreinnahmen von 1,6 Mrd. Fr. der Schweiz gegenüber, wird klar, wie aggressiv der Standortwettbewerb international geführt wird. Einem Unternehmen ist es schliesslich zweitrangig, ob geringe Steuern oder staatliche Zuschüsse das Geschäftsergebnis verbessern.

«Volkswirtschaftlich wäre nur die staatliche Förderung von Forschung und Entwicklung in Form eines Steuergutschriftsystems sinnvoll.»

Es stellt sich die Frage, ob sich die Schweiz einem solchen Wettrennen um Zuschüsse anschliessen soll. Volkswirtschaftlich würde nur die staatliche Förderung der Forschung und Entwicklung (F&E) in Form eines Steuergutschriftsystems Sinn machen, das als Qualified Refundable Tax Credit den OECD-/G-20-Mindeststeuervorgaben entspricht.

Nicht einzig die grossen Schweizer Konzerne, sondern auch viele international tätige KMU kämpfen mit den hohen Kosten und sind nicht mehr gleich konkurrenzfähig. Aufgrund dessen sind sie bereits heute gezwungen, wertschöpfende Aktivitäten (vor allem auch F&E) ins Ausland zu verlegen.

Viele Länder kennen ein Steuergutschriftsystem im Bereich der F&E-Förderung. Zunächst begannen sie wie die Schweiz mit dem ähnlich F&E-Zusatzabzugssystem, das im Steuerharmonisierungsgesetz 2020 eingeführt wurde. Ein attraktives F&E-Steuergutschriftsystem würde Schweizer Unternehmen helfen, eine möglichst hohe betriebsinterne Finanzierung zu erreichen. Zusätzliche externe Finanzierungskosten erhöhen die F&E-Aufwendungen insgesamt und damit auch die Absatzpreise der resultierenden Produkte.

Nicht nur Kuchen teilen

Es wäre zu bedauern, wenn die Umsetzung der Mindeststeuervorgaben von OECD/G-20 in der Schweiz politisch missbraucht würde, um im innerschweizerischen Verhältnis den Steuerwettbewerb einzuschränken. Die Finanzautonomie der Kantone ist für unser föderales System unabdingbar.

Die Zuweisung von 25% der potenziellen Mehreinnahmen an den Bund ist systemfalsch, und es wäre wünschenswert, wenn der Bundesgesetzgeber diesen Fehler jetzt oder in der Zukunft bei der Überführung der Verordnung in ein Gesetz korrigieren könnte. In jedem Fall ist die Idee einer Anhebung der Quote für den Bund auf 50%, wie es von gewissen Exponenten gefordert wird, zu verwerfen.

Das Ausland bedrängt die Schweiz nicht, weil sie etwas falsch macht, sondern weil sie vieles besser macht. Die Schweiz sollte auf den Tugenden der Ausgabendisziplin und der effizienten Mittelverwendung aufbauen, und jeder Kanton sollte sein Potenzial voll ausschöpfen, um ein attraktiver Standort für Unternehmen zu bleiben respektive (wieder) zu werden.

