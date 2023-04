Der Chart des Tages – Öl wird knapp Der globale Ölmarkt dürfte ab dem dritten Quartal in ein grosses Defizit rutschen. Frank Heiniger

Quelle: UniCredit

Trotz der Förderung grüner Technologien hat sich der Bedarf an Erdöl nicht abgeschwächt. Im Gegenteil. Im vierten Quartal dieses Jahres dürfte der globale Verbrauch auf den neuen Rekordstand von rund 104 Mio. Fass pro Tag (mb/d) klettern.

Ein wichtiger Treiber hinter der Zunahme ist die fortgesetzte Öffnung der rohstoffhungrigen chinesischen Volkswirtschaft. Wie aktuelle Zahlen zeigen, ist das Bruttoinlandprodukt im Reich der Mitte von Januar bis März im Vergleich zum Vorjahr um 4,5% gestiegen. Das Wachstum hat sich nach dem Ende der strikten Coronapolitik stark beschleunigt.

Parallel dazu versucht das Ölkartell Opec+, die zwischenzeitlich gefallenen Ölnotierungen mit weiteren Förderkürzungen zu stützen. Anfang April hat es überraschend zusätzliche Reduktionen in der Höhe von beinahe 1,2 Mio. Fass pro Tag angekündigt.

Sollte diese Strategie keine Änderung erfahren, dürfte laut den Analysten von UniCredit der Ölmarkt ab dem dritten Quartal in ein Defizit rutschen und im vierten Quartal mit rund 2,2 Mio. Fass pro Tag unterversorgt sein (vgl. Chart). Das könnte die Preise für ein Fass der Nordseesorte Brent über die Schwelle von 100 $ treiben, was ab dem derzeitigen Stand einem Plus von rund 20% entspricht.

Frank Heiniger schreibt seit 2008 für die «Finanz und Wirtschaft» – zuerst mit Fokus auf Technologietitel, dann im Märkteressort mit Schwerpunkt auf den globalen Aktienmärkten. Seit 2019 amtiert er als Co-Ressortleiter. Zuvor war der studierte Ökonom unter anderem als Energieanalyst tätig. Mehr Infos

