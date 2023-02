Für 2023 rechnet Oerlikon bei konstanten Wechselkursen mit einem organischen Umsatzrückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich. Bild: Eddy Risch/Keystone

Ersteinschätzung von Alexander Saheb um 8.10 Uhr

Von den Aktien OC Oerlikon wurde hier schon Anfang November 2022 abgeraten, und das hat sich als richtig erwiesen. Sie haben seitdem weiter an Wert verloren, sind im Februar unter 6 Fr. gerutscht und haben binnen Jahresfrist rund 30% nachgegeben. Der nun vorliegende Geschäftsbericht 2022 illustriert die Gründe für die schwache Kursentwicklung. Er belegt, dass das Unternehmen in seinen Märkten auf geringere Nachfrage trifft und kostspielige Massnahmen zur Anpassung an die neuen Verhältnisse ergreifen muss. Kurz gefasst – der Gewinn sinkt und hat 2022 die Analystenerwartungen deutlich verfehlt. Der Ausblick auf 2023 verheisst keine Besserung, sondern einen stagnierenden Umsatz. Das bedeutet wohl auch nochmals weniger Gewinn. «Finanz und Wirtschaft» wird die Schätzungen für 2023 etwas abwärts revidieren und bleibt auf Distanz zu den Valoren.