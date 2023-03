Nonvaleur – Oh là là ! Das legendäre Moulin Rouge in Paris bietet seit jeher Koketterien fürs Auge, Beschwingendes fürs Ohr und perlenden Genuss für den trockenen Gaumen. Manfred Rösch

Cancan und Champagner: Das sind Motor und Treibstoff des Moulin Rouge seit der Gründung 1889. Unten im Keller lagert Schaumwein en masse; mit einem Jahresverbrauch von rund einer Viertelmillion Flaschen gilt das Moulin Rouge als der grösste Einzelkunde für Champagner. Oben läuft schmissige Musik, rassige Revue, Spass und Spektakel, elegantes Amüsement, charmante Causerie – und die Ballerinen auf der Bühne geizen nicht mit ihren Reizen. Tja, in der ­unbeschwerten Belle Epoque seligen Angedenkens war man lieber sinnlich ­kokett als sittlich korrekt. Insofern sind die, naheliegend, in Rot gehaltenen Gründeranteile des Etablissements am Fuss des Montmartre Dokumente der Nostalgie (wiewohl der Betrieb ja nach wie vor läuft und nicht zuletzt Touristen anlockt). Hier ging’s und geht’s um heitere Unterhaltung mit einem Hauch Frivolität. Im Moulin Rouge begeisterten legendäre Tänzerinnen wie La Goulue (die Gefrässige), Jane Avril, später Mistinguett das Publikum. Zu diesem zählten stets auch Künstler und Könige. Toulouse-Lautrec gestaltete unverwüstlich frische Plakate. Nicht allein die Damen in ihren Froufrous sorgten für Aufsehen. Da gab’s auch den scheinbar knochenlosen Schlangenmenschen Valentin le Désossé; da gab’s in den frühen Jahren des Moulin Rouge, zur Gaudi der Gäste, den exzentrisch begnadeten Joseph le Pétomane. Dessen Kunst bestand, nun eben, in der virtuosen Musikalität seiner Dauerflatulenz. Er war also platterdings ein Kunstfurzer, dabei professionell geruchlos, der Überlieferung zufolge. Seinen nachtigallenhaft lyrischen Gesässmelodien soll selbst Sigmund Freud gelauscht haben – nicht etwa, weil der Seelenkundler in eine sehr frühe ­Lebensphase zurückgefallen war, sondern um zu studieren, weshalb sich die Leute an den windigen Weisen des Pétomane bis zur Hysterie ergötzten.

Manfred Rösch leitet das Ressort Meinungen von FuW. Mehr Infos

