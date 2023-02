Interview mit Swarovski-CEO – «Ohne China würde man eine Menge verpassen» Alexis Nasard ist seit Sommer 2022 CEO von Swarovski. Seine Strategie, die Marke luxuriöser zu vermarkten, scheint Wirkung zu zeigen. Simone Stern

Alexis Nasard ist seit Sommer 2022 CEO von Swarovski. Bild: Iris C. Ritter

Daniel Swarovski gründete 1895 in Österreich sein gleichnamiges Unternehmen mit der Absicht, Diamanten zu «demokratisieren». Dies, indem diamantenähnliche Kristalle hergestellt und in der Form von Schmuck und Figürchen zu erschwinglicheren Preisen verkauft wurden. Bis letzten Sommer blieb Swarovski fest in der Hand der Gründerfamilie, mit dem Antritt von CEO Alexis Nasard wurde erstmals die Konzernleitung einer externen Führungskraft anvertraut.