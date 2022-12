Dividenden und Bewertungen sprechen für Old Economy – Oldies laufen der New Economy den Rang ab Der Fortgang der Zinserhöhungen wird die Tech-Titel bis auf weiteres belasten. Susanne Toren

Alt muss nicht immer schlechter sein als neu: klassische Gebäude vor den modernen Hochhäusern der Londoner Finanzindustrie. Bild: Alexander Spatari/Getty Images

Die schicken Titel der New Economy mit ihren innovativen Ideen, digitalen Leistungen und Informationstechnologien dürften auch in den nächsten Monaten von den Oldies, den Valoren der Old Economy, outperformt werden. Der Grund: der Zinserhöhungskurs, der gemäss jüngsten Äusserungen der Notenbanker dies- und jenseits des Atlantiks bis weit ins nächste Jahr fortgesetzt wird. So erwarten die Entscheidungsträger in der US-Notenbank im Durchschnitt einen Leitzins von 5,1% bis Ende 2023. Derzeit liegt er bei 4,25 bis 4,5%.