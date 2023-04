Kaufverhalten in China – Omas kaufen auf TikTok ein Livestreaming ist die überraschende Zukunft des Onlineshoppings in China. Und auch sonst funktioniert Social Media dort anders. Alexander Trentin , Schanghai

Online-Shopping auf Douyin, der chinesischen Version der Video-App TikTok. Bild: Alexander Trentin

Eine laute Stimme schreit «grosser Rabatt», währenddessen wird von einer jungen Frau ein T-Shirt in die Kamera gehalten. Es wirkt wie eine aufgedrehte Version des Shoppingfernsehens, das sich in Europa eher an gelangweilte Hausfrauen und -männer richtet. Doch statt in einem hinteren Kanal im Kabelfernsehen kommt das Video live über Douyin, der chinesischen Version der App TikTok.