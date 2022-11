Analyse zu den Quartalszahlen – On ist auf gutem Weg zu schwarzen Zahlen Weil die aktienbasierte Vergütung tiefer ist als im Vorjahr, dürfte die Schuhmarke für 2022 einen Gewinn ausweisen. Ivo Ruch

Der Zürcher Schuhhersteller On steht kurz davor, schwarze Zahlen zu schreiben. Wie der Co-CEO und Finanzchef Martin Hoffmann im Gespräch mit «Finanz und Wirtschaft» sagt, sei man momentan auf gutem Weg, im Gesamtjahr profitabel zu werden.

Dabei hat die aktienbasierte Vergütung nochmals einen bedeutenden Einfluss auf das Ergebnis. «Bei einem Aktienkurs zwischen 17 und 21 $ am Stichtag Anfang Dezember erwarten wir finanzielle Auswirkungen zwischen 35 und 50 Mio. Fr.», so Hoffmann weiter.

Das sind rund ein Fünftel bis ein Viertel im Vergleich zum Vorjahr. 2021 sorgte die aktienbasierte Vergütung von insgesamt 199 Mio. Fr. (davon 84 Mio. für das fünfköpfige Management) dafür, dass die Zahlen noch rot waren. Für die Zukunft verpasst sich On ein neues Vergütungssystem, das weniger von den Schwankungen des Aktienkurses abhängt. Auch die Wechselkurse von Dollar und Euro beeinflussen das Ergebnis.

«Die Bezahlung einer Dividende streben wir vorerst nicht an.» Co-CEO und CFO Martin Hoffmann

Mit einer Dividende können Anleger aber gleichwohl noch nicht rechnen. «Wir sind immer noch im Investitionsmodus, wofür wir auf das Cash-Polster aus dem Börsengang zurückgreifen können. Die Bezahlung einer Dividende streben wir vorerst nicht an», sagt Hoffmann.

Margen erholen sich

Dass On früher als erwartet profitabel wird, hängt auch mit dem ungebrochenen Wachstum zusammen. Nach neun Monaten betrug der Umsatz 855 Mio. Fr. (+60%). Zwischen Juli und September legten die Verkäufe um 50% auf 328 Mio. zu, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Grund für die geringere Dynamik war unter anderem, dass On in den USA mit Softwareproblemen konfrontiert war, die die Auslieferung etwas ausbremste.

Dennoch ist das Tempo gerade im Vergleich mit anderen Sportmarken immer noch beeindruckend. Für das Umsatzplus war insbesondere das hohe Wachstum in der Region Asien-Pazifik von über 85% verantwortlich. Aber auch die anhaltend starke Nachfrage in Nordamerika (+57%) habe geholfen, während Europa (+32%) etwas zurückbleibt.



Im Vergleich zum Vorjahr sind die Margen tiefer, im Jahresverlauf haben sie sich aber erholt. Die Marge auf den bereinigten Betriebsgewinn (Ebitda) betrug 17,2% nach 8,9% im ersten Halbjahr. Grund dafür sind die geringer gewordenen Luftfrachtanteile. Diese waren nötig, um Lieferengpässe abzufedern.

«Wir werden die Profitabilität im vierten Quartal weiter verbessern, indem wir den Einsatz von Luftfracht sukzessive reduzieren können. Aber die Wechselkurse von Dollar und Euro bleiben herausfordernd», so Hoffmann. Im Gesamtjahr will er eine Ebitda-Marge von 13,2% erreichen. Damit bleibt aber immer noch Luft nach oben, um zu Industrievorreitern wie Lululemon aufzuschliessen.

Nochmals höhere Prognose

Mit Blick nach vorne zeigt sich On weiter optimistisch und erhöht erneut die Prognose für das Gesamtjahr 2022. So rechnet die an der US-Börse Nasdaq kotierte Sportmarke neu mit einem Umsatz von 1,25 Mrd. Fr. – bisher waren es 1,1 Mrd.

In Anbetracht der anhaltenden Wachstumsdynamik wirken diese Ziele machbar. Dass On die Gewinnschwelle schon dieses Jahr erreicht, könnte für langfristig orientierte Investoren interessant sein. Dadurch wird eine Basis geschaffen, auf der man in die immer noch hohe Bewertung hineinwachsen kann. Vorerst bleiben die Aktien aber wohl zu volatil, um sie einer breiten Anlegerschaft zu empfehlen.

