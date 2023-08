Analyse zu den Quartalszahlen – On vom starken Franken gebremst Der Gewinn der Zürcher Schuhmarke bricht wegen Währungsverlusten ein. Die heiss gelaufenen Aktien bleiben risikoreich. Ivo Ruch

Die Palette an On-Laufschuhen wächst stetig: Dominic Lobalu während des diesjährigen Grand Prix von Bern. Bild: Peter Klaunzer/Keystone

Hohe Kosten in der Schweiz bei hohem Umsatz im Ausland. Das ist der schwierige Währungsmix, mit dem On konfrontiert ist. Die Schuhmarke hat ihren Hauptsitz in Zürich, 25 bis 30% der Betriebskosten fallen in Franken an. «Gleichzeitig haben wir ausserhalb der Schweiz ein hohes Exposure. Je nach Saison kommen 15 bis 20% unseres Umsatzes aus dem Euro- und 60 bis 70% aus dem Dollarraum», sagt Martin Hoffmann, Finanzchef und Co-CEO, gegenüber «Finanz und Wirtschaft».