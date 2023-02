Ergebnis 2022 – One Swiss Bank schafft die Wende Nach einigen negativen Jahren hat die Bank im vergangenen Jahr endlich einen Gewinn erzielt.

Zu den weiteren Aussichten äussert sich die Bank nicht konkret. Bild: Michael Buholzer/Keystone

Die One Swiss Bank hat im vergangenen Geschäftsjahr 2022 die Wende geschafft. Nach negativen Jahren resultierte ein kleiner Gewinn. In den Jahren davor war das Ergebnis mehrfach unter anderem wegen Wertberichtigungen negativ ausgefallen.



Die Erträge stiegen 2022 um 4% auf 28,6 Mio. Fr., wie die Bank am Freitag mitteilte. Deutlich besser war das operative Ergebnis, das auf 5,3 Mio. Fr. von +0,5 Mio. Fr. im Jahr zuvor zugenommen hat. Nach Abzug von Wertberichtigungen, Amortisationen und anderen ausserordentlichen Faktoren in der Höhe von 4,7 Mio. Fr., verbleibt ein Reingewinn von 0,66 Mio. Fr. nach einem Verlust von 4,8 Mio. Fr. Jahr davor.



Die verwalteten Vermögen gingen um 11% auf 4,5 Mrd. Fr. zurück. Geschuldet sei dies «ausschliesslich der Entwicklung an den Finanzmärkten sowie dem starken Schweizer Franken», heisst es in der Mitteilung weiter. Die Bilanzsume per Ende 2022 wird auf 682,5 Mio. Fr. beziffert - ein Minus von 22% gegenüber Ende 2021.



Unzufrieden ist One Swiss Bank mit der Kursentwicklung der eigenen Aktie. Diese hat im vergangenen Jahr mehr als die Hälfte ihres Werts eingebüsst. Dies sei unbefriedigend und die Underperformance spiegle vor allem den dünnen Markt in der Aktie wider.



Zu den weiteren Aussichten äussert sich die Bank nicht konkret. Der Turnaround sei geschafft und das neue Jahr werde spannende Chancen bieten, heisst es lediglich.



Die Bank ist 2021 aus der Fusion von One Swiss Bank mit der früheren Banque Profil de Gestion (BPDG) entstanden.

AWP

