Halbjahreszahlen – One Swiss Bank schreibt schwarze Zahlen Die Genfer Privatbank erzielt im ersten Halbjahr einen Gewinn, gibt sich beim Ausblick aber vage.

Auch bei den verwalteten Vermögen (AuM) hat One Swiss Bank einen Zuwachs verzeichnet. Bild: Michael Buholzer/Keystone

Die One Swiss Bank ist im ersten Halbjahr 2023 aus den roten Zahlen herausgekommen und hat wieder einen Gewinn erzielt. Diese positive Entwicklung zeige, dass das Geschäftsmodell im aktuellen Umfeld gut positioniert sei. Zum Ausblick bleibt die Bank sehr vage.

Unter dem Strich blieb laut einer Mitteilung vom Freitag ein Reingewinn von 5,8 Mio. Fr., nachdem im Vorjahr noch ein kleiner Verlust von 0,85 Mio. verzeichnet wurde. Die Bank hatte bereits Mitte Juni angedeutet, dass das Ergebnis deutlich besser ausfallen werde. Im Vorjahr hatten noch Wertberichtigungen durch die Fusion mit der früheren Banque Profil de Gestion (BPDG) das Ergebnis belastet. Das operative Ergebnis Ebitda wird mit 8,0 nach 1,3 Mio. Fr. im Vorjahreshalbjahr ausgewiesen.

Auch die verwalteten Vermögen (AuM) legten wie angekündigt zu, und zwar auf 5,05 Mrd. Fr. nach 4,69 Mrd. per Mitte und 4,5 Mrd. per Ende 2022. Die Cost-Income-Ratio verbesserte sich deutlich und sank auf 61,4% von 89,6% im Vorjahressemester.

Der Anstieg des Reingewinns sei neben den AuM auch den um knapp 70% höheren Erträgen von 20,7 Mio. zu verdanken - dies insbesondere durch die höheren Zinsen. So wurde das Ergebnis aus dem Zinsgeschäft auf 10,9 Mio. Fr. mehr als verdreifacht.

Beim Ausblick bleibt die Bank sehr vage. Unter anderem bleibe das Thema Nachhaltigkeit einer der wichtigsten Punkte und One Swiss Bank will diesen Bereich schneller und stärker vorantreiben. So soll die Produktpalette für institutionelle und private Anleger erweitert werden. Allgemein soll der aktuelle Wachstums- und Profitabilitätstrend in den kommenden 6 bis 12 Monaten fortgesetzt werden.

AWP

