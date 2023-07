Quartalszahlen – Online-Apotheke RedCare macht Umsatzsprung Der DocMorris-Konkurrent hat den Umsatz im zweiten Quartal deutlich gesteigert. Die frühere Shop Apotheke profitierte vor allem von dem Zukauf im Schweizer Geschäft.

Der Umsatz erhöhte sich nach vorläufigen Zahlen binnen Jahresfrist um 47% auf 421 Mio. €, wie das ehemals unter Shop Apotheke firmierende Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Bild: AlexanderFord/Getty Images

Der Online-Arzneimittelhändler RedCare hat auch dank eines Zukaufs in der Schweiz seinen Umsatz im zweiten Quartal deutlich ausgebaut. Der Umsatz erhöhte sich nach vorläufigen Zahlen binnen Jahresfrist um 47% auf 421 Mio. €, wie das ehemals unter Shop Apotheke firmierende Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Ohne die Übernahme einer Mehrheit von 51% an der Schweizer Spezialapotheke Mediservice im Mai, mit der das Unternehmen seine Geschäftstätigkeiten in der Schweiz zusammenführte, stieg der Umsatz noch um gut ein Viertel. Die Zahl der aktiven Kunden legte auf 10,1 (Vorjahreszeitraum: 8,6) Mio. zu. Angaben zu Ergebnis und Ausblick machte RedCare nicht. Die Aktien verzeichnen am Donnerstag im frühen Handel ein deutliches Kursplus.

REUTERS

