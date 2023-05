Getestet – Onyx Boox Note Air2 Plus E-Book-Reader oder Tablet? Das handliche Gerät von Onyx kommt in beiden Metiers klar und punktet mit guter Texterkennung per Stift. Thorsten Riedl

Dank breiterer Seite lässt sich das Boox Note Air2 Plus gut halten. Der Stift dockt magnetisch an der Seite an und erlaubt die Eingabe von Notizen oder das Zeichnen von Entwürfen. Bild: ZVG

Riesige E-Book-Lesegeräte mit Stifteingabe sind en vogue in diesem Jahr: angefangen beim Kindle Scribe von Amazon über den Kobo Elipsa 2E von Rakuten hin zum Boox Note Air2 Plus von Onyx. Das Note Air2 Plus des chinesischen Herstellers bietet eine Besonderheit: Es arbeitet im Gegensatz zu den Rivalen mit einem normalen Android-System. So ist vieles möglich, was auf anderen Geräten nicht geht.



Das Gerät ähnelt mit Android 11 mehr einem Tablet als einem E-Book-Reader. Relativ einfach lässt sich auf dem Note Air2 Plus der Play-Store von Google mit all seinen Apps installieren. Damit sind die Möglichkeiten schier unbegrenzt: Theoretisch lassen sich sogar Netflix oder YouTube darauf installieren und mithilfe der simplen eingebauten Lautsprecher Filme schauen – was in der Praxis wegen des trägen E-Ink-Displays aber kaum Freude bereitet. Elektronische Tinte ähnelt echtem Papier, in der Lesbarkeit beispielsweise oder den Reflexionseigenschaften. Strom brauchen solche E-Ink-Bildschirme nur, wenn sich der Inhalt ändert, den sie in der Regel in Schwarz-Weiss darstellen.