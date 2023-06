Opec-Treffen – Opec+ dürfte Förderkürzungen nicht weiter verschärfen Nach Angaben von Insidern wollen die Ölförderländer ihre Fördermenge trotz gesunkener Ölpreise nicht weiter verringern.

Die Opec hat in der Vergangenheit die Märkte mit ihren Beschlüssen wiederholt überrascht. Bild: Richard Jones/Science Photo Libra via Getty Images

Die in der Opec+ zusammengeschlossenen Öl-Förderländer werden nach Angaben von Insidern bei ihrem Treffen am Wochenende trotz zuletzt gesunkener Ölpreise wohl keine weitere Verknappung des Angebots beschliessen. Stand heute sei eine weitere Kürzung unwahrscheinlich, sagten vier Personen aus dem Umfeld der Opec, die namentlich nicht genannt werden wollten. «Aber wie immer kann sich alles ändern, je nachdem, in welcher Stimmung einige sind», sagte einer der Insider. Zwei andere sagten, es sei noch zu früh, um sich über das Ergebnis des Treffens sicher zu sein. Die Opec hat in der Vergangenheit die Märkte mit ihren Beschlüssen wiederholt überrascht.

Die Opec+, in der die Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) und andere Förderer wie etwa Russland zusammengeschlossen sind, produziert rund 40% des weltweiten Angebots. Ihre Entscheidungen können unmittelbar Auswirkungen auf den Ölpreis haben. Dieser ist in den vergangenen zwölf Monaten von etwa 120 $ pro Fass (159 Liter) auf etwa 70 $ abgesackt. Das ist für Länder wie Russland schmerzlich, die einen Grossteil ihrer Einnahmen durch den Ölexport erwirtschaften.

Anfang Oktober 2022 hatten die Länder bereits die Kappung der Produktion um zwei Millionen Fass pro Tag vereinbart. Angesichts sich verschlechternder Wirtschaftsaussichten hatten mehrere Opec+-Mitglieder im April dann überraschend zusätzliche Förderkürzungen ab Mai vereinbart, die zunächst bis zum Ende des Jahres andauern sollen. Damit wird die Produktion nun insgesamt um 3,66 Mio. Barrel pro Tag oder etwa vier Prozent des weltweiten Verbrauchs verringert. Die Ankündigung hatte die Rohölpreise unmittelbar um etwa zehn Prozent steigen lassen, inzwischen liegen sie aber wieder deutlich darunter.

Die Agenturen Reuters und Bloomberg wurden nicht zu dem halbjährlichen Treffen der Ölförder-Länder am Wochenende in Wien eingeladen. Insidern zufolge gilt das auch für zwei Reporter des «Wall Street Journal», die regelmässig über die Opec berichten. Reuters bekam von der Opec keine Antwort auf die Frage, warum es keine Einladungen an Reuters-Reporter zur Berichterstattung über das Treffen gab. Man sei enttäuscht, nicht eingeladen worden zu sein, sagte ein Reuters-Sprecher. «Wir haben uns an die Opec gewandt, um den Vorgang zu klären. Wir glauben, dass eine freie Presse den Lesern, den Märkten und dem öffentlichen Interesse dient.» Ohne Einladung bekommen Journalisten laut Opec-Insidern keine Akkreditierung, um den Tagungsort zu betreten oder um an der Pressekonferenz am Ende der Veranstaltung teilzunehmen. Die «Financial Times» hatte berichtet, sie habe eine Einladung erhalten. Gleiches sagten auch Reporter einiger anderer Medien, darunter der US-Sender CNBC und die Agenturen Argus und Platts.

