Ölkartell – Opec+ senkt Produktionsziel für 2024 Die Ölförderländer haben beschlossen, ihr Produktionsziel für 2024 um rund 1,4 Mio. Barrel pro Tag zu reduzieren.

Die in der Opec+ zusammengeschlossenen Öl-Förderländer senken ihr Produktionsziel für 2024 um rund 1,4 Mio. Barrel pro Tag. Das gibt das Öl-Kartell am Sonntagabend nach einem Treffen in Wien bekannt. Der Entscheidung waren stundenlange Verhandlungen vorausgegangen. Im Oktober 2022 hatten die Länder bereits die Kappung der Produktion um 2 Mio. Fass pro Tag vereinbart. Angesichts sich verschlechternder Wirtschaftsaussichten hatten mehrere Opec+-Mitglieder im April dann überraschend zusätzliche Förderkürzungen ab Mai vereinbart, die zunächst bis zum Ende des Jahres andauern sollen.

Die Opec+, in der die Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) und andere Förderer wie etwa Russland zusammengeschlossen sind, produziert rund 40% des weltweiten Angebots. Ihre Entscheidungen können unmittelbar Auswirkungen auf den Ölpreis haben. Dieser ist in den vergangenen zwölf Monaten von etwa 120 $ pro Fass (159 Liter) auf etwa 70 $ abgesackt. Das ist für Länder wie Russland schmerzlich, die einen Grossteil ihrer Einnahmen durch den Ölexport erwirtschaften.

