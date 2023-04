Nach der Übernahme von Credit Suisse – Operation Finma Die eidgenössische Finanzmarktaufsicht will künftig über mehr Sanktionsmöglichkeiten verfügen. Das Momentum dafür wäre gegeben. Christopher Gilb

Finma-Medienkonferenz in Bern am Mittwoch: Präsidentin Marlene Amstad und Direktor Urban Angehrn. Bild: Peter Klaunzer/Keystone

Man braucht keine Bussenkompetenz für eine erfolgreiche Arbeit – so liesse sich die Haltung der eidgenössischen Finanzmarktaufsicht Finma während langer Zeit zusammenfassen. Doch als am Mittwoch die Finma-Spitze in Bern vor die Medien tritt, um ihre Arbeit in der Causa CS zu erklären, hat deren Präsidentin Marlene Amstad auch einige Forderungen dabei. «Denn wie die Ereignisse um Credit Suisse zeigen, stossen unsere Instrumente in extremen Fällen an ihre Grenzen.»