Getestet – Oral-B iO Series 10 Die smarte Zahnbürste gibt es zu einem stolzen Preis, überzeugt aber mit ihrer Reinigungsleistung. Thorsten Riedl

Der Ladepuck der Oral-B iO Series 10 symbolisiert die Reinigungsleistung mittels farbigen Leuchten. Er ist der grösste Unterschied zum Vorgänger iO Series 9. Bild: ZVG Oral-B

Ein ordentliches Smartphone kostet mehr als 1000 Fr., ein guter Laptop schlägt mit 500 Fr. zu Buche, gerne mehr. Wieso also nicht 300 Fr. auf den Tisch blättern für eine Zahnbürste? Das müssen sich wohl die Verantwortlichen von Oral-B gedacht haben. Denn so viel kostet derzeit die Oral-B iO Series 10. Das Erstaunliche: Man kann sich den Preis schönrechnen, denn die smarte Bürste putzt überraschend gut.

Die Rechnung geht so: Eine professionelle Zahnreinigung kostet mindestens 100 Fr. Drei Mal Profireinigung ausgelassen, Zahnbürste gekauft: Oral-B führt einige Studien an, um den Reinigungseffekt der smarten Bürste zu belegen. So entferne die iO 100% mehr Plaque als eine Handzahnbürste, das Zahnfleisch entwickele sich mit einer 14,5-mal höheren Wahrscheinlichkeit gesünder. Überprüfen lässt sich das im Test nicht, doch die Putzleistung überzeugt. Sie reinigt subjektiv deutlich besser als die bisherigen elektrischen Zahnbürsten des Testers – und da kommen einige zusammen.

Das Besondere der iO 10 ist das Zahn-Tracking. Das funktioniert entweder über die App von Oral-B. Die Bürste verfolgt das Putzverhalten auf Aussen-, Innenseite und Kaufläche. Verschiedene Farben verdeutlichen die Reinigung in der App, die auch Statistiken zeigt, wie es beim nächsten Mal besser laufen kann. Alternativ stellt die Ladestation der Bürste mit sechs Lichtern das Gebiss dar, zudem läuft ein Timer. Auch hier ändern sich die Farben, wenn die Bürste der Meinung ist, dass eine Stelle genug geputzt wurde. Wird die iO 10 nicht genutzt, zeigt der Ladepuck die Uhrzeit. Die Bürste ­erkennt nicht perfekt, wo im Mund sie sich ­gerade befindet, aber es reicht aus, um an ­seiner Putztechnik zu arbeiten.

Der Akku der iO 10 reicht vierzehn Tage. Ein Reiseetui, mit dem sich die Bürste laden lässt, ist im Lieferumfang enthalten. Leider benötigt jeder im Haushalt eine eigene. Es ist nicht möglich, verschiedene Zahnbürsten mit der App zu koppeln. Die iO 10 bekommt zwar eine Kaufempfehlung – aber wer alle in der Familie in den Genuss kommen lassen will, sollte einen Blick auf die viel günstigere iO 9 werfen. Bis auf den Ladepuck unterscheiden sich die beiden Bürsten nicht.

Thorsten Riedl schreibt seit Anfang der Neunziger über Technik, lange bei der «Süddeutschen Zeitung», seit 2012 für «Finanz und Wirtschaft». Als Wahlbayer lebt er seit 2000 in München, mit dreijährigem Unterbruch für einen Aufenthalt im zürcherischen Illnau. Von München aus berichtet er auch über deutsche Unternehmen. Mehr Infos

