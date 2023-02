Übertragungssteuer von 112 Mio. $ – Orascom DH einigt sich mit ägyptischen Behörden Der Hotelbetreiber und Immobilienentwickler hat sich über die Weiterentwicklung der wichtigsten Destination El Gouna mit den ägyptischen Behörden geeinigt.

El Gouna ist eine wichtige Destination für Orsacom DH. Bild: Getty Images

Der Hotelbetreiber und Immobilienentwickler Orascom DH hat sich mit den ägyptischen Behörden über einen Masterplan zur Weiterentwicklung der wichtigsten Destination El Gouna geeinigt. Die von den lokalen Umweltbehörden erhobenen Vorwürfe werden fallengelassen.

Der vereinbarte Masterplan ermöglicht die Entwicklung der verbliebenen Landreserve von 17,4 Mio. Quadratmetern, teilte die Gruppe am Mittwoch mit. Vorgesehen sei nun etwa der Bau von 1000 zusätzlichen Hotelzimmern in den nächsten zehn Jahren. Zudem sollen die Lagunen mit zwei neuen Wasserkanälen verbunden werden, was zur Verbesserung der Wasserqualität führe. Auch werde der Mindestabstand der Bauten zum Ufer verringert.

Das ganze kostet Orascom eine Stange Geld: Im Zuge des Vertrags mit den Behörden werden eine Übertragungssteuer von 112 Mio. $ sowie eine Zahlung von 39 Mio. zugunsten des Umweltministeriums fällig.

Von der Übertragungssteuer muss Orascom 21 Mio. $ sofort entrichten. Der Restbetrag fällt gestaffelt über die nächsten 15 Jahre an.

Streitigkeiten mit Umweltbehörden beigelegt

Von den lokalen «Environment Protection Agency» wiederum erhält die ägyptische Tochtergesellschaft ODE die Umweltgenehmigungen für insgesamt 24 Projekte. Zudem werden alle im Jahr 2021 erhobenen Entschädigungsforderungen fallen gelassen.

«Wir freuen uns, dass wir diesen wichtigen Meilenstein mit der ägyptischen Regierung erreicht haben», liess sich Verwaltungsratspräsident Naguib Sawiris in der Meldung zitieren.

Finanziert werden sollen die fälligen Beträge durch liquide Mittel, ein Aktionärsdarlehen über 30 Mio. sowie durch zukünftige Mittel aus dem operativen Geschäft. Ende 2022 lagen die liquiden Mittel den Angaben zufolge bei 144 Mio. Fr.

