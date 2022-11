Quartalszahlen – Orascom DH steigert sich weiter Der Immobilienentwickler und Hotelbetreiber hat den Umsatz im dritten Quartal gesteigert und verzeichnet vor allem im Hotelgeschäft gute Zahlen.

Der Umsatz der Gruppe ist im dritten Quartal um 29,5% auf 188,9 Mio. Fr. geklettert, wie Orascom DH am Dienstagabend mitgeteilt hat. Bild: Alexandra Wey/Keystone

Der Immobilienentwickler und Hotelbetreiber Orascom DH hat im dritten Quartal den Umsatz gesteigert. So waren von Juli bis Ende September die Hotels wieder besser gefüllt als im Vorjahr. Unter dem Strich schrieb die schrieb die Gesellschaft der Familie Sawiris erneut schwarze Zahlen.



Der Umsatz der Gruppe kletterte im dritten Quartal um 29,5% auf 188,9 Mio. Fr., wie Orascom DH am Dienstagabend mitteilte. Der bereinigte Ebitda, bei dem Währungseinflüsse, Sondereffekte und Wertberichtigungen ausgeklammert sind, hat sich gegenüber dem Vorjahr ebenfalls deutlich erholt auf 54,5 Mio. Fr. (VJ 35,5 Mio.), bei einer Marge von 28,9%.



Unter dem Strich erzielte die Gesellschaft einen Gewinn nach Minderheiten von 12,8 Mio., nach 3,7 Mio. vor Jahresfrist. Trotz der schwierigen Marktbedingungen habe die Orascom DH eine umfassende finanzielle, operative und organisatorische Umstrukturierung vorgenommen, um finanziell widerstandsfähiger und operativ flexibler zu werden, hiess es im Communiqué.

Hotelgeschäft verbessert

Deutlich verbessert zeigte sich im dritten Quartal das Hotelgeschäft. So waren etwa die Hotels an der Flagship-Destination El Gouna in Ägypten wieder zu 77% ausgelastet. Etwas tiefer war die Belegung mit rund 52% in Taba Heights. Das Niveau habe das Niveau vor der Pandemie übertroffen, mit einem signifikantem Anstieg von Umsatz und Bruttogewinn in allen Hotels, teilte die Gruppe mit.



Der Gesamtumsatz der Sparte Hotels stieg laut Communiqué im dritten Quartal um 43,2% auf 39,8 Mio. Fr. und der Betriebsgewinn verdoppelte sich gut auf 13,7 Mio.



Weiterhin gut lief auch das Immobilien-Geschäft. Die Neuverkäufe im dritten Quartal 2022 erreichten 171,2 Mio., was einem Anstieg von 2,8% gegenüber dem dritten Quartal 2021 entspricht. Damit beläuft sich der Netto-Immobilienverkaufswert für die ersten neun Monate 2022 auf 470,8 Mio., was einer Steigerung von 5,8% gegenüber den ersten neun Monaten 2021 entspricht, wie das Unternehmen mitteilte.



In lokaler Währung habe sich die Netto-Immobilienverkaufsleistung der grössten ägyptischen Tochtergesellschaft der Gruppe (ODE) in den ersten neun Monaten 2022 erhöht. Diese operative Verbesserung habe sich aufgrund der Abwertung des ägyptischen Pfunds nicht vollständig im Wert der vertraglich vereinbarten Einheiten von ODH widergespiegelt.

Kein konkreter Ausblick

Mit Blick auf das Gesamtjahr verzichtet das Unternehmen auf einen konkreten Ausblick. Die Situation sei nach wie vor unbeständig und mit grosser Unsicherheit behaftet, hiess es.

