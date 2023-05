Quartalszahlen – Orascom erzielt weniger Umsatz und Gewinn Trotz guter Auslastung der Hotels hat das Unternehmen im ersten Quartal einen enttäuschenden Umsatz und Gewinn erzielt. Grund dafür war die Abwertung des ägyptischen Pfunds.

De Hotels an der Flagship-Destination El Gouna in Ägypten waren zu 69% ausgelastet. Bild: danilovi/Getty Images

Der Immobilienentwickler und Hotelbetreiber Orascom DH hat im ersten Quartal 2023 weniger Umsatz und Gewinn erwirtschaftet. Denn die Abwertung des ägyptischen Pfunds hatte einen negativen Umrechnungseffekt auf die in Schweizer Franken ausgewiesene Gewinn- und Verlustrechnung.



Laut einer am Dienstagabend aufgeschalteten Medienmitteilung sank der Umsatz der Gruppe von Januar bis März um 7,8% auf 130,9 Mio. Fr. Die Wechselkursverluste werden auf 13,7 Mio. beziffert.



Dabei waren die Hotels der Gruppe deutlich besser ausgelastet als zuletzt. Der Segmentsumsatz stieg den Angaben zufolge um 36% auf 40,6 Mio. Fr. Damit habe man den Rückgang des Immobilienumsatzes «teilweise» ausgeglichen, hiess es.



Operativ lief es Orascom DH gut: Der bereinigte Ebitda, bei dem Währungseinflüsse, Sondereffekte und Wertberichtigungen ausgeklammert sind, sank nur marginal auf 36,7 Mio. Fr. In der Folge wurde die entsprechende Marge auf 28,0% verbessert (VJ 26,4%).



Unter dem Strich aber sank der ausgewiesene Reingewinn auf 10,5 Mio. Fr. Im Jahr zuvor hatte noch ein Überschuss von 17,5 Mio. zu Buche gestanden.

Hotelgeschäft verbessert

Deutlich verbessert zeigte sich im ersten Quartal das Hotelgeschäft. So waren etwa die Hotels an der Flagship-Destination El Gouna in Ägypten zu 69% ausgelastet. Der Anteil ausländischer Gäste an der Gesamtbelegung lag bei 87%.



Weniger gut lief das Immobilien-Geschäft. Die Immobilienverkäufe erreichten noch 105,6 Mio. Fr. Das sind rund 28 Mio. weniger als im ersten Quartal 2022.



Mit Blick auf das Gesamtjahr verzichtet das Unternehmen weiterhin auf einen konkreten Ausblick. Denn die Situation bleibe unbeständig und die Aussichten seien mit Unsicherheit behaftet.

Die komplette Historie zu Orascom finden Sie hier.»

AWP

Fehler gefunden?Jetzt melden.