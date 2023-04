Neue Finanzmittel – Orascom führt millionenschwere Kapitalerhöhung durch Der Immobilienentwickler will mit dem Erlös aktuelle Projekte im Oman, in Montenegro und dem Vereinigten Königreich vorantreiben.

Samih Sawiris Familie erwirbt Namenaktien im Wert von knapp 13,2 Mio. Fr. Bild: Christian Beutler/Keystone

Orascom Development Holding (ODH) will weiter wachsen. Daher soll das Kapital erhöht werden.

Das Bezugsrechtsangebot aus dem genehmigten Kapital umfasst 19,2 Mio. neue Namenaktien zu einem Bezugspreis von 7 Fr. pro Aktie. Dies entspreche einem geringfügigen Abschlag zum Schlusskurs vom 13. April 2023, teilte die ODH am Freitag mit. Die Kapitalerhöhung ist damit 132 Mio. Fr. schwer. Die Bezugsfrist dauert vom 18. bis zum 26. April 2023.

Die Aktionäre erhalten je Anteil ein Bezugsrecht. Je 19 Bezugsrechte könnten 9 neue Namenaktien erworben werden. Die Samih O. Sawiris Familie als Mehrheitsaktionärsgruppe habe sich dabei verpflichtet, ihre Bezugsrechte auszuüben.

Damit werde die Familie Sawiris knapp 13,2 Mio. Namenaktien erwerben - und zwar mittels der Verrechnung von Darlehen in Höhe von 92,1 Mio. Fr. gegenüber der Gesellschaft. Zusätzlich habe sich die Familie verpflichtet, diejenigen neuen Aktien, für die die Bezugsrechte nicht ausgeübt würden, gegen Barliberierung zu erwerben.

Orascom will den Erlös zur Finanzierung aktueller Projekte im Oman, Montenegro und dem Vereinigten Königreich sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden, hiess es weiter. Die Kotierung und der erste Handelstag der neuen Namenaktien an der SIX Swiss Exchange werden am 28. April stattfinden.

AWP

Fehler gefunden?Jetzt melden.