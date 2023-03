Auch im Buchhandel will Orell Füssli zulegen. Bild: Georgios Kefalas/Keystone

Einschätzung von Ivo Ruch um 8.15 Uhr

Dank einem guten Jahr für den Buchhandel wächst Orell Füssli erstmals seit 2017 wieder. Ein Dämpfer sind hingegen die Gewinndelle und der Margenrückgang. Nach abgeschlossener Transformation geht es für die Gruppe in erster Linie darum, die einzelnen Bereiche näher an den Markt zu bringen. Allen voran die digitalen Sicherheitslösungen, wo derzeit eine Kooperation mit Swisscom läuft. Sie sind das eigentliche Zukunftsfeld, stecken aber noch in den Kinderschuhen. Hier sind weitere Zukäufe denkbar. Gleichzeitig bleibt das Umfeld im profitabelsten Segment Notendruck schwierig, da neue Ankerkunden kaum zu gewinnen sind.