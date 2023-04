Der Derivatus – Oscars für die Derivatbranche Schweizer Awards für Zusammenarbeit, einen Kundenwunsch und ein bisschen Glück.

Fast wie in Hollywood, so versammeln sich die Vertreterinnen und Vertreter der Derivatbranche an den Swiss Derivative Awards, wo die hiesigen Oscars vergeben werden. Um sich für das Prädikat «Top Service» in optimale Ausgangsposition zu bringen, polieren Emittenten ihre Broschüren und Internetseiten auf. Sie stellen im Börsenhandel zuverlässig faire Geld- und Briefkurse, um den Award für das beste Market Making zu gewinnen. Und, natürlich, sie emittieren interessante strukturierte Produkte. Doch wie finden sie Zertifikate für einen Award?