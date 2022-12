Der Krieg in der Ukraine beeinflusst auch die Sicherheitslage im Fernen Osten. Der Diktator in Pjöngjang sieht sich zu stets neuen Provokationen mit Raketentests und atomaren Drohungen motiviert. Russland und China verunsichern mit gemeinsamen Manövern und Flugpatrouillen Tokio und Seoul. Derweil raffen sich die Regierungen in Südkorea und Japan zur bemerkenswerten Intensivierung ihrer Verteidigungsanstrengungen auf. Einerseits machen sie sich Sorgen, dass die USA durch das Geschehen in Europa absorbiert werden und deshalb nicht mit voller Kraft auf chinesische Provokationen zu reagieren in der Lage sein könnten, andererseits sehen natürlich auch die japanische und die südkoreanische Rüstungsindustrie die globale Verunsicherung als neue Option.

Drei aufschlussreiche Nachrichten machten in der letzten Zeit die Runde in den ostasiatischen Medien. Der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida hat seinen Finanzminister und den Verteidigungsminister beauftragt, die nötigen Schritte einzuleiten, dass bis 2027 Japans Verteidigungsbudget auf 2% des BIP gesteigert werden kann. Es ist dies eine Verdoppelung des bisherigen Etats, was im Gleichklang mit der Nato liegt. Ferner hat die regierende Koalition vereinbart, dass sich das Land darauf festlegen soll, eine ausreichende Gegenschlagkapazität aufzubauen. Dies würde es Tokio erlauben, Raketen und Raketenstellungen im Voraus zu zerstören. Der Beschluss ist bemerkenswert, weil er vom Juniorpartner der von der Liberal-Demokratischen Partei (LDP) geführten Regierung, von der pazifistischen Neuen Komeito, mitgetragen wird. Offensichtlich reagiert Japan damit auf die wiederholten Überflüge nordkoreanischer Raketen über japanisches Territorium.

Aus Seoul wiederum kam die Meldung, dass die ausländischen Bestellungen von in Südkorea hergestelltem Kriegsmaterial in diesem Jahr sich mehr als verdoppelt haben. Bereits vor Jahresende sind Aufträge für 17 Mrd. $ eingegangen. Im Vorjahr hatte das Volumen noch 7,2 Mrd. $ betragen. Es ist dies von besonderem Interesse, da Präsident Yoon Suk-yeol unlängst die Verteidigungsindustrie zur «neuen Wachstumslokomotive» erklärt hat. Offensichtlich demonstriert dies nicht nur, dass die Schwerindustriemacht Südkorea auf dem Weltmarkt gefragte Waffen zu verkaufen vermag, sondern dass sie auch erhebliche Kapazitäten zur Deckung der eigenen steigenden Bedürfnisse besitzt.

Es gibt keine asiatische Nato

In den USA, aber auch in anderen Ländern, die wie Indien, die Philippinen und Australien in Sorge um ein aggressiver gewordenes China sind, dürfte die Entwicklung in Japan und Südkorea begrüsst werden. Bereits die Trump-Regierung hatte Seoul und Tokio mit deutlichen Worten dazu aufgerufen, mehr zur Steigerung der eigenen Verteidigungskraft zu unternehmen. Bislang liegen keine Reaktionen aus Peking vor. Derzeit macht es gar den Anschein, dass Japan und China sich um eine gewisse bilaterale Entspannung bemühen. Ohne Zweifel wird sich aber in den kommenden Jahren das militärische Potenzial im Fernen Osten mehren, wobei zu bedenken ist, dass es in der Region keine dem nordatlantischen Bündnis vergleichbare Sicherheitsarchitektur gibt.

Es sind vor allem die endlosen Provokationen mit den Raketentests von Kim Jong-un, die in Südkorea und Japan den Stimmen Auftrieb geben, die für eine nukleare Aufrüstung plädieren. Es steht zu erwarten, dass dieser Trend, sofern Nordkorea im nächsten Jahr einen Kernwaffentest durchführt, noch stärker wird. In beiden Ländern ist indessen die öffentliche Meinung weiterhin sehr markant gegen eine atomare Bewaffnung.

Der Fokus der Welt auf den Fernen Osten hat in den vergangenen Jahren eindeutig der beschleunigten Aufrüstung der Volksrepublik China gegolten. Besonders aus Washington sind die Töne gegenüber Peking schärfer geworden. Amerikanische Politiker aus beiden Parteien bezeichnen China, ungeachtet des Kriegs in der Ukraine, für die absehbare Zukunft als den Hauptgegner der USA. Japan und Südkorea teilen die Ansicht, dass China vor allem wegen des Streits um die Insel Taiwan die grösste Kriegsgefahr darstellt. Mit Besorgnis nimmt man nicht nur die harte Haltung Xi Jinpings zur Kenntnis, sondern man sorgt sich auch um die markante militärische Aufrüstung und die Mehrung der kriegstauglichen Soft Power Chinas.

Chinas militärische Stärke ist schwer einzuschätzen

Es ist unverkennbar, dass sich die militärischen Gewichte in ganz Asien zu Chinas Gunsten verlagert haben. Die Volksbefreiungsarmee, die zu Maos Zeiten und auch in den Jahren des wirtschaftlichen Wiederaufbaus mit den Reformen Deng Xiaopings ziemlich vernachlässigt wurde, ist seit der Machtübernahme durch Xi Jinping 2012/13 dank massiv verbesserter Ausrüstung und Ausbildung zu einem formidablen Kampfinstrument herangewachsen.

Wie das Geschehen in der Ukraine zeigt, wo die einst zweitmächtigste Armee der Welt wiederholt erniedrigt worden ist, fällt es schwer, vor dem akuten Ausbruch von Kriegshandlungen genau die militärische Stärke eines Landes zu ermitteln. Von Zwischenfällen an der umstrittenen indisch-chinesischen Landgrenze abgesehen, hat Peking in den vergangenen Jahren keine grösseren Kampfhandlungen geführt.

Grosses industrielles Potenzial

Ebenso wichtig für eine schlüssige Lagebeurteilung ist indes die adäquate Einschätzung der wahren Stärke der japanischen Streitkräfte. Tokio verfügt zur Luft und zur See über beachtliche Kampfkraft, die allerdings auf die Selbstverteidigung des eigenen Territoriums und nicht auf die Führung von Kriegshandlungen in der Ferne ausgerichtet ist.

Sowohl was Südkorea als auch was Japan betrifft, müssen die technologischen Kapazitäten besonders bei Instrumenten des Dual Use, der zivilen wie auch der militärischen Verwendung, in Rechnung gestellt werden. Hier verfügen die beiden hoch industrialisierten Länder über schlummerndes Potenzial, das in den kommenden Jahren mobilisiert werden dürfte. Angesichts der grossen Verunsicherung, die die Welt insgesamt erfasst hat, ist mit massiven Investitionen in Rüstungsindustrien zu rechnen, nicht zuletzt auch aufgrund von lukrativen neuen Absatzmärkten in Übersee.

