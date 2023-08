Kaffee mit Claudia Kraaz – «Oswald Grübel sagte mir ‹Schmeissen Sie sie alle raus!›» Claudia Kraaz war die Nummer zwei der Kommunikation weltweit bei Credit Suisse. Heute coacht sie Führungskräfte und schreibt Bücher zu Stress-Resilienz und nachhaltigem Erfolg. Nikolaus Stähelin

Wenn Claudia Kraaz Führungskräfte coacht, weiss sie, wovon sie spricht: Dreizehn Jahre lang hat sie eine rasante Karriere in der Kommunikation hingelegt. Von der Teilhaberin einer Kommunikationsagentur über Führungspositionen, unter anderem bei Swica, bis hin zur Nummer zwei in der Kommunikationsstelle von Credit Suisse mit weltweit fünfzig Unterstellten. Da war Kraaz fünfunddreissig Jahre alt. Seit ihrem Lizenziat in Geschichte und Englisch an der Universität Basel waren gerade mal neun Jahre vergangen.

Nicht immer aber lief alles glatt: Am ersten Tag bei Credit Suisse sei ein Brief auf ihrem Schreibtisch gelegen, in dem alle neun Mitarbeitenden sich gegen ihre Einstellung gewehrt hätten, weil zwei aus dem Team selbst die Führung hätten übernehmen wollen. «Oswald Grübel, mein damaliger Chef, sagte nur: ‹Schmeissen Sie sie alle raus!›». Sie musste dann aber nur drei entlassen.

Als Grübel seinerseits vorübergehend CS verliess, schrieb sie für ihn eine Abschiedsmail an alle Mitarbeitenden: «Ich legte ihm den Entwurf vor und erwartete zahlreiche Korrekturen. Grübel aber sagte nur ‹Ist gut so!›» Sie war begeistert von seiner direkten und unkomplizierten Art, das sei der Auftakt zu einem langjährigen Vertrauensverhältnis geworden. Auch später mit Grübel als CS-CEO sei sie eine der wenigen Personen gewesen, die sich erlaubt hätten, ihm offen zu widersprechen. «Ich war für ihn eine Art Hofnarr, der alles sagen durfte. Als ich ging, sagte Grübel: ‹She made me better›, das meinte er sowohl als Kommunikator wie auch menschlich. Von solch einer Persönlichkeit ein derartiges Kompliment zu erhalten, hat mich ausserordentlich berührt!», erinnert sich die Sechsundfünfzigjährige noch heute sichtlich bewegt. Schon lange ist sie mit «Ossie» per Du.

Warum sie bei Credit Suisse aufgehört hat? «Ich habe meine Prinzipien: Als die Kommunikation dem Rechtsdienst unterstellt wurde, habe ich sofort gekündigt, denn ich wollte als Medienchefin keine ‹Lame Duck› werden», sprudelt es aus ihr heraus. Damit hat sie auch auf das hohe Kadersalär verzichtet. Wie hoch es genau war, will sie nicht sagen. Aber man verdiene da schon «mehr als ein Bundesrat», lässt sie sich entlocken.

Ende 2006, nach einer letzten Position bei der Vontobel-Bank, legte Kraaz eine berufliche Pause ein, um zu reisen und sich eine Umorientierung zu überlegen. In dieser Zeit kam auch der Kinderwunsch wieder hoch. Die beiden Töchter wurden 2009 und 2011 geboren. Kraaz und ihr Mann, ein ebenfalls selbständiger Investment-Berater, arbeiten seither beide 80% und bleiben je einen Tag zu Hause.

Dann begann Kraaz mit Mitte vierzig nochmals ganz neu und bildete sich zum «Stress- and Balance-Coach» aus. Seit neun Jahren nun coacht sie als Einzelunternehmerin diverse Führungskräfte. Dazu gibt sie Resilienz-Trainings in Unternehmen, das Prinzip leitet sie aus der Physik ab: «Ein Schaumgummiball ist resilient, wenn er nach dem Zusammendrücken von selbst wieder in seine Ursprungsform zurückkehrt. Das ist eine hilfreiche Vorstellung», erklärt Kraaz.

Stress-Resistenz und Resilienz hat sie selbst bei CS in hohem Mas gebraucht. Als Medienchefin seien Sieben-Tage-Wochen keine Seltenheit gewesen. Sogar auf dem Sonntagsspaziergang habe sie Telefonate erhalten und «sofort präsent sein» müssen. Kraaz lässt nicht unerwähnt, dass sie häufig frühmorgens vor der Schranke bei CS gewartet habe, die um 6 Uhr aufgegangen sei. Und dass sie erst zwischen 20 und 23 Uhr wieder aus dem Gebäude gekommen sei. Das wären dann vierzehn bis siebzehn Stunden pro Tag. Zeitliche Kompensation für Überstunden gibt es auf dieser Führungsstufe kaum mehr. «Im Rückblick sehe ich, dass ich auf dem Weg zu einem Burn-out war. Damals realisierte ich das aber nicht», ergänzt sie selbstkritisch.

Das Coaching der «Expertin für nachhaltige Leistungsfähigkeit» kostet für alle Führungsstufen grundsätzlich gleich viel. Der Stundenansatz steht allerdings nicht auf der Website. «Für eine hohe Kaderposition kann es auch mehr sein», schmunzelt Kraaz, ganz Unternehmerin.

Die Macherin bleibt auch in der Selbständigkeit äusserst tatkräftig. Seit gut zwei Jahren sitzt sie zusätzlich im Verwaltungsrat des Zuger Kantonsspitals, das sind nochmals sieben Halbtage pro Jahr. Und sie hat zwei Fachbücher zu Stress und Faktoren für nachhaltigen Erfolg veröffentlicht.

Zurzeit kommt Kraaz mit einem Stabilisierungsschuh in die Praxis, weil sie sich beim Tennis die Achillessehne gerissen hat. «Es schränkt mich halt schon ein, dass ich damit zum Beispiel nicht Auto fahren darf. Und dabei habe ich so gut gedehnt vor dem Spiel!», bedauert sie. Fast schwingt ein wenig Unglauben mit, dass das Schicksal ihren Tatendrang auf so unfaire Weise ausbremst.

