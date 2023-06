Analyse zur Indexaufnahme – Palo Alto Networks hat auch im S&P 500 noch Potenzial Endlich ist es geschafft. Der Cybersecurity-Anbieter ist profitabel genug, um in den US-Leitindex aufgenommen zu werden. Trotz des steilen Kursanstiegs: Die Chancen sind intakt. Thorsten Riedl

Palo Alto Networks geht neue Wege im Cybersecurity-Markt. Kunden honorieren das. Bild: David Paul Morris/Bloomberg

Der Fall ist beispiellos: Ein medizinisches Zentrum im US-Bundesstaat Illinois schliesst zwei Jahre nach einer Cyberattacke seine Türen. Seinerzeit verschlüsselten Hacker Daten des Krankenhauses und legten es auf diese Weise monatelang lahm. Die finanziellen Schwierigkeiten aus dieser Misere sorgen nun für das Aus. Der Fall zeigt, wie ernst die Gefahr durch Cyberattacken ist – und welches Potenzial Unternehmen haben, die solche Gefahren verhindern. Eines davon, Palo Alto Networks, steigt nun in den Leitindex S&P 500 auf.



Palo Alto Networks wurde im Jahr 2005 von einem Cybersecurity-Spezialisten gegründet. Nir Zuk hatte zuvor bei Check Point und NetScreen gearbeitet. Kernprodukt der Gesellschaft ist ein Firewall-System, das unberechtigte Zugriffe auf Computernetze verhindern soll. Die Regeln zur Abwehr von Angriffen lassen sich in den Palo-Alto-Networks-Produkten granularer setzen als in traditionellen Firewalls.