Übernahme von Anbieter von Schutzausrüstung – Partners Group expandiert nach Nordamerika Der Vermögensverwalter übernimmt die nordamerikanische SureWerx. Einen Kaufpreis gibt das Unternehmen nicht an.

Das Zuger Unternehmen will SureWerx den Angaben nach durch «Wertschöpfungsinitiativen» transformieren. Bild: Gaëtan Bally/Keystone

Die Partners Group hat in Nordamerika zugekauft. Das Unternehmen übernimmt im Auftrag der Kunden die Firma SureWerx, einen Anbieter von Schutzausrüstung, Sicherheitsausrüstung und Werkzeuglösungen. Ein Kaufpreis wird nicht genannt.



SureWerx besitzt 18 Marken in 27 Produktkategorien, wie Partners Group am Mittwoch mitteilte. Das Zuger Unternehmen will SureWerx den Angaben nach durch «Wertschöpfungsinitiativen» transformieren. Dies betreffe das Produktangebot, die Kundenbindung und den Nutzen für die Stakeholder. Verkauft wird SureWerx von The Riverside Company.



SureWerx habe den Hauptsitz in Vancouver, Kanada und Chicago, USA und produziere unter anderem Schweisser-Masken, Sicherheitsschuhe sowie Schleif- und Schneidwerkzeuge. Die Nordamerikaner beschäftigen laut Mitteilung rund 350 Mitarbeiter in 12 Vertriebszentren. Geleitet werden soll das Unternehmen weiterhin vom bisherigen SureWerx-CEO Chris Baby.

AWP

