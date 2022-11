Ausgliederung – Partners Group gründet neuen Geschäftsbereich Private Wealth Die neue Einheit soll rund ein Drittel der gesamten verwalteten Vermögen umfassen und den Zugang zu privaten Märkten stärken.

Die Co-Leitung der neuen Einheit geht an Robert Collins und Christian Wicklein. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Partners Group hat eine neue Geschäftseinheit für Privatanleger ins Leben gerufen. Das Unternehmen will damit deren Zugang zu privaten Märkten stärken.



Der neue Bereich namens Partners Group Private Wealth soll mit 37 Mrd. $ rund ein Drittel der gesamten verwalteten Vermögen umfassen, teilte der Spezialist für Privatmarktanlagen am Mittwoch mit. Die Co-Leitung der neuen Einheit geht an Robert Collins und Christian Wicklein.



«Indem wir den Bereich Private Wealth aus unserem Geschäft mit institutionellen Anlegern ausgliedern, unterstreichen wir die differenzierten Bedürfnisse dieser Kunden und festigen unsere Führungsposition für die Zukunft», lässt sich Partners Group-Chef David Layton in der Mitteilung zitieren.



Für das weitere Wachstum in Asien hat Partners Group zudem Henry Chui engagiert, der in Singapur ansässig sein wird. Zudem werde man weitere unterstützende Funktionen für die private Vermögensverwaltung in Asien aufbauen, etwa in den Bereichen Produkt- und Portfolio Management.



AWP

