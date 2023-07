Halbjahreszahlen – Partners Group sieht sich auf Kurs Der Private-Equity-Konzern steigert im ersten Halbjahr die verwalteten Vermögen und bestätigt die Prognose für das Gesamtjahr.

Partners Group hat im ersten Halbjahr weitere Neugelder angezogen. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Partners Group hat im ersten Halbjahr weitere Neugelder angezogen und so die verwalteten Vermögen gesteigert. Der Vermögensverwalter sieht eine verbessertes Marktumfeld und bestätigt die bisherige Jahresprognose.

Die sogenannten Kapitalzusagen von Kunden beliefen sich im ersten Semester 2023 auf 8 Mrd. $ nach 13 Mrd. im Vorjahreszeitraum, wie Partners Group am Donnerstagabend mitteilte. Am meisten Zusagen kamen für die Bereiche Privat Equity und Private Dept.

Ende Juni verwaltete der Zuger Asset Manager damit 141,7 Mrd. $ nach 135 Mrd. Ende 2021 und 131 Mrd. Ende Juni 2022. Mehr als die Hälfte davon entfällt auf Private Equity und 20% auf den Bereich Private Dept. Die beiden kleinsten Teilbereiche, Private Infrastructure und Private Real Estate machen 15, bzw. 12% an den Assets under Management (AuM) aus.

Die Kapitalzusagen im ersten Semester lagen damit etwas unter den Erwartungen, die verwalteten Vermögen stiegen indes stärker als von den Analysten prognostiziert.

«Wir haben im ersten Semester unseren thematischen Investment-Ansatz weiter gestärkt», lässt sich CEO David Layton in der Mitteilung zitieren. «Für die Weiterentwicklung unserer Investitionen und unserer Devestitionen sind wir gut positioniert. Wir gehen zudem davon aus, dass sich die Lagen an den Finanzmärkten im zweiten Semester weiter verbessern wird.

Im ersten Semester hat Partners Group für die Kunden 5 Mrd. $ investiert, was weniger als der Hälfte des ersten Halbjahres 2022 entspricht. Aus dem Verkauf von Beteiligungen flossen im ersten Semester 5,4 Mrd. $ in die Kassen von Partners Group. Die Differenzen zwischen den gebotenen und verlangten Preisen seien im ersten Semester weiterhin sehr gross gewesen. Dies sei typisch für eine Phase der Preisfindung, nachdem sich das makroökonomische Umfeld verändert hat.

Zuversicht für Gesamtjahr 2023

Für das Gesamtjahr 2023 zeigt sich das Unternehmen zuversichtlich und bestätigt die Erwartung von Neugeldzuflüssen im Gesamtjahr im Bereich von 17 bis 22 Mrd. $.

Laut Sarah Brewer, Global Co-Head Client Solutions, hat sich das Umfeld für Finanzmarkttransaktionen in den vergangenen acht Wochen verbessert. Und so wird auch für das zweite Halbjahr ein besseres Umfeld erwartet, wie sie an einer Telefonkonferenz erklärte.

«Unsere Investment-Pipeline für das zweite Semester ist robust», sagte denn auch CEO David Layton. Es seien zudem einige Investitionen bereit für einen Verkauf.

Nebst der Vorhersage für die erwarteten Kapitalzusagen im Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen auch die erwarten Abflüsse im Gesamtjahr. Diese dürften sich im Bereich von 10,5 bis 12,5 Mrd. $ bewegen. Ein Teil davon sind Kapitalrückzüge und ein Teil fällt auf auslaufende Verträge.

Layton hielt auch an der längerfristigen Prognose fest, wonach das Potential gegeben sei, die AuM jährlich um 10 bis 15% zu steigern.

Das detaillierte Halbjahresergebnis veröffentlicht Partners Group am 5. September 2023.

