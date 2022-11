Kapitalanlage – Partners Group wendet 1,2 Mrd. $ für EdgeCore auf Der Vermögensverwalter investiert im Kundenauftrag in den Hyperscale-Rechenzentrumsplattformanbieter EdgeCore.

Der Vermögensverwalter wird 1,2 Mrd. $ in den Erwerb und den Ausbau bestehender und zukünftiger Rechenzentrumsstandorte stecken. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Partners Group investiert im Auftrag ihrer Kunden in den Hyperscale-Rechenzentrumsplattformanbieter EdgeCore. Der Vermögensverwalter wird konkret 1,2 Mrd. $ in den Erwerb und Ausbau bestehender und zukünftiger Rechenzentrumsstandorte stecken, teilte Partners Group am Freitagnachmittag mit.



Mit dieser Investition werde Partners Group die bestehenden und im Bau befindlichen Standorte von EdgeCore erwerben und künftige Akquisitionen und Ausbauten finanzieren, heisst es weiter. EdgeCore hat seinen Hauptsitz in Broomfield, im US-Bundesstaat Colorado, und baut und vermarktet Rechenzentren für die grössten Cloud-, Internet- und Technologieunternehmen der Welt.

AWP

