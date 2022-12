Akquisition – Partners Group will Beteiligung an Breitling erhöhen Einem Bericht von «Finews» zufolge will der Vermögensverwalter im Auftrag von Kunden die Mehrheit am Grenchner Uhrenhersteller übernehmen.

Partners Group will Breitling im Jahr 2027 an die Börse bringen. Bild: Michele Limina/Bloomberg

Der Vermögensverwalter Partners Group will laut einem Medienbericht eine Mehrheit am Grenchner Uhrenhersteller Breitling übernehmen. Im Jahr 2027 solle das Unternehmen dann an die Börse gebracht werden, schreibt das Finanzportal «Finews».

Der Zuger Asset Manager stehe kurz vor der Übernahme einer Mehrheit von 50,3% am Luxus-Uhrenbauer. «Finews» beruft sich dabei auf Unterlagen zur Transaktion, die dem Newsportal vorliegen. «Ein erstes Closing» solle bereits Mitte Dezember stattfinden.

Für das Jahr 2027 sei ein Börsengang an der Schweizer Börse SIX geplant, schreibt «Finews» zudem. Dies wäre dann der Moment, an dem die Finanzinvestoren ihren Exit vornehmen könnten. Partners Group wollte den Medienbericht auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP nicht kommentieren.

Im Oktober 2021 hatte Partners Group kommuniziert, dass im Auftrag von Kunden eine signifikante Minderheitsbeteiligung an Bretiling erworben worden sei. Einen genauen Anteil nannte das Unternehmen damals nicht. Bloomberg hatte aber zuvor berichtet, dass Partners Group mit CVC über die Akquisition eines 25%-Anteils an Breitling verhandle. Die Investition würde Breitling mit rund 3 Mrd. Fr. bewerten, hiess es damals zudem.

Das Private Equity-Unternehmen CVC war 2017 bei Breitling eingestiegen und hatte 2018 gemeinsam mit dem Management die Kontrolle übernommen.

