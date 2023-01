Die Partners Group erwartet für 2023 tiefere Zusagen von investitionswilligen Kunden als im vergangenen Jahr. Bild: Gaëtan Bally/Keystone

Einschätzung von Jeffrey Vögeli um 20.40 Uhr

Partners Group wurde 2022 ausgebremst. Angesichts der allgemein ängstlichen Stimmung konnte das Zuger Private-Equity-Unternehmen nicht einmal halb so viel Geld mit dem Versilbern von Investments lösen wie noch im Vorjahr. Auch die neu getätigten Investitionen fielen deutlich tiefer aus. Dabei fällt auf: Es waren nicht der Krieg in der Ukraine, die Lieferkettenprobleme oder die – 2022 noch höchst aktuellen – Lockdowns in China, die das Geschäft bremsten. Vielmehr haben die steigenden Zinsen, welche ab Sommer das Geschehen an den Kapitalmärkten dominierten, den Anlegern hinter den 135 Mrd. $ verwalteten Vermögen die Stimmung verdorben.