Verkehrsaufkommen – Passagieraufkommen am Flughafen Zürich steigt weiter an Der Flughafen Zürich hat auch im Januar 2023 deutlich mehr Passagiere gezählt als im Vorjahreszeitraum.

Im Vergleich zum Januar 2019 wurde das Passagieraufkommen erst zu 81% erreicht. Bild: Sean Gallup/Getty Images

Der Flughafen Zürich hat sich im Januar 2023 weiter vom Coronataucher erholt. Die Passagierzahlen sind nach wie vor im Steigflug, erreichen das Niveau von vor der Krise aber immer noch nicht.



Anfang 2023 sind 1,73 Mio. Passagiere über den grössten Schweizer Flughafen gereist, teilte die Flughafenbetreiberin am Montagabend mit. Das sind 93% mehr als im Januar 2022.



Es sind jedoch noch immer weniger als vor der Pandemie. Das Volumen vom Januar 2019, also der Zeit vor dem Coronavirus, wurde erst zu 81% erreicht.



Die Anzahl Flugbewegungen lag mit 17'010 Starts oder Landungen um 34% über dem Vorjahr, womit der Anstieg weniger ausgeprägt ausfiel als bei den Passagierzahlen. Entsprechend stieg die Auslastung der Flugzeuge auf 74%. Durchschnittlich sassen 122 Passagiere in einer ankommenden oder abfliegenden Maschine.

Viel Umsatz in den Shops

Rückläufig präsentiert sich hingegen die Frachtbilanz: Mit 28'368 Tonnen Fracht wurden 12% weniger abgewickelt als im Januar 2022. Verglichen mit Januar 2019 wurden sogar 19% weniger Fracht abgewickelt.



Die steigende Anzahl der Passagiere wirkte sich derweil auch positiv auf den Umsatz der Läden am Flughafen aus. Der Kommerzumsatz stieg im Januar 2023 um fast 62% auf 41,0 Mio. Fr. Dabei steigerten die Shops auf der Luftseite, also die Geschäfte nach der Sicherheitskontrolle, ihre Verkäufe um fast 95%. Die Läden im öffentlich zugänglichen Bereich des Flughafens setzten rund 38% mehr um.



Im Gesamtjahr 2022 lag das Passagieraufkommen am Flughafen Zürich mit 22,6 Mio. doppelt so hoch wie im Jahr zuvor.



AWP

