Der Chart des Tages – Pasta-Krise am Siedepunkt Trotz sinkender Weltmarktpreise sind die Lebensmittel in Europa noch immer extrem teuer. Sylvia Walter

Quelle der Grafik: Gavekal

Wenn es um die Kulinarik und das heiss geliebte Kulturgut Pasta geht, dann hört für die italienische Bevölkerung der Spass auf. Für die Nudeln muss immer mehr bezahlt werden und dies trotz rückläufiger Getreidepreise. Im April betrug der Anstieg der Pastapreise im Vorjahresvergleich 16,5%. Das ist mehr als doppelt so hoch wie die allgemeine Inflationsrate. Der Ruf nach einer Preisbremse wurde laut. Vergangene Woche hat der italienische Wirtschaftsminister Adolfo Urso eine Krisensitzung der Regierung einberufen, um das Problem anzugehen.

Die Lebensmittelpreise generell sind in Europa enorm nach oben geklettert. Von den 7% Jahresinflation in der Eurozone im April gehen 2,8 Prozentpunkte auf das Konto der Lebensmittel. Dabei tendieren die Weltmarktpreise für Nahrungsmittel und Agrarrohstoffe seit geraumer Zeit nach unten. Der entsprechende Index der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) wird hier mit dem typischen zeitlichen Vorlauf zur Entwicklung der Konsumentenpreise (CPI) abgebildet, einmal konventionell in Dollar (graue Linie) und in Euro umgerechnet (gelbe Linie).

Die Ökonomen des Researchhauses Gavekal identifizieren drei Faktoren für die verzögerte Reaktion der Lebensmittelpreise in Europa auf die Weltmarktindizes. Zum einen sorgte die Euroschwäche bis zum Herbst 2022 für zusätzlichen Preisdruck bei importierten Gütern. Diese Lage entspannt sich nun mit der Dollarabwertung deutlich.

Zweitens hatten die Düngerpreise im Zuge der Energiekrise stark angezogen und die Kosten des Anbaus von Agrargütern nach oben gedrückt. Die Lage entspannt sich allmählich. Und schliesslich reagierten die Lebensmittelhersteller verzögert auf die Disruptionen der Pandemie, bauten danach aber ihre Gewinnmargen wieder auf, indem sie die Kosten an ihre Kunden überwälzten. Auch dieser Prozess wird bald abgeschlossen sein.

Unter dem Strich dürften sowohl die Nudelnotlage in Italien als auch die generelle Lebensmittelinflation in Europa den einstweiligen Höhepunkt erreicht haben. Neue Gefahren lauern aktuell im Süden des Kontinents infolge Wassermangels und potenzieller Fehlernten.

Sylvia Walter beschäftigt sich als Redaktorin im Ressort Märkte der «Finanz und Wirtschaft» mit volkswirtschaftlichen Themen sowie den Chancen und den Fallstricken in den globalen Finanzmärkten. Zuvor war die studierte Ökonomin lange Jahre in der volkswirtschaftlichen Abteilung eines grossen Schweizer Vermögensverwalters tätig. Mehr Infos @SylviaWalter13

Fehler gefunden?Jetzt melden.