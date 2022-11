MP0317 solle konkret Immunzellen spezifisch in der Mikroumgebung des Tumors aktivieren. Bild: Westend61/Getty Images

Einschätzung von Rupen Boyadjian um 8.45 Uhr

Moleculars Krebswirkstoff MP0317 hat die erste Hürde in der ersten klinischen Entwicklungsphase (Phase I) genommen. Die bis zum Erhebungszeitpunkt behandelten Patienten mit verschiedenen soliden Tumoren haben den Wirkstoff gut vertragen. Das ist zentral, denn andere Moleküle, die an den Rezeptor CD40 andocken, haben zu starke Nebenwirkungen ausgelöst. Moleculars MP0317 dockt zusätzlich an ein weiteres Protein an (FAP), das vor allem Tumore aufweisen. So soll das Mittel nur beim Tumor wirken und nicht anderswo im Körper, was Nebenwirkungen zur Folge hätte. Der Mechanismus scheint zu funktionieren. Grössere Bewährungsproben stehen noch bevor: Nun wird eine höhere Dosis getestet, die gemäss Molecular «weit über» der von anderen CD-40-Wirkstoffen liegt, die Patienten nicht mehr vertragen hatten. Erwiese sich hoch dosiertes MP3017 als verträglich und würde es zudem die Tumore schrumpfen lassen, wäre das der eigentliche Durchbruch. Allerdings sind nur sehr wenige Patienten an der Phase-I-Studie beteiligt. Molecular müsste die Resultate in einer grösseren, aber immer noch überschaubaren Phase-II-Studie bestätigen. Das Biotech-Unternehmen hat bereits kommuniziert, dass es für MP0317 Partner sucht. Gespräche könnten angesichts der ersten positiven Daten nun Fahrt aufnehmen. Mit einem Abschluss ist wohl erst zu rechnen, wenn im Lauf des ersten Halbjahres 2023 alle Phase-I-Daten vorliegen. Die Aktien sind wie alle Biotech-Werte spekulativ, vor allem wenn sich ihre Wirkstoffe in so frühen Stadien befinden. FuW schätzt Molecular aufgrund ihrer Darpin-Technologie als attraktiv ein, die Titel notieren auf stark reduziertem Niveau. Moleculars Technologie sollte die Limitierungen klassischer Antikörper überwinden, wie das nun bei MP0317 der Fall sein könnte.