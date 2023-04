Führungswechsel – Peach Property CEO tritt zurück Nach 16 Jahren als CEO übergibt Thomas Wolfensberger seinen Job an den Verwaltungsratspräsidenten Reto Garzetti.

Peach Property ist vorwiegend in Deutschland tätig. Bild: Busà Photography/Getty Images

Bei dem Immobilienunternehmen Peach Property kommt es zu einem Wechsel an der Spitze. Firmenchef Thomas Wolfensberger tritt zurück. Neu übernimmt VR-Präsident Reto Garzetti als exekutiver Präsident auch die operative Leitung.

Wolfensberger werde an der der kommenden Generalversammlung am 24. Mai zurücktreten, teilte die schwerwiegend in Deutschland agierende Immobilienfirma am Mittwoch mit. Wolfensberger, der 16 Jahre als CEO tätig war, werde Peach Property danach als Berater zur Verfügung stehen.

Verwaltungsratspräsident Reto Garzetti wird derweil laut weiteren Angaben nach der Generalversammlung als Executive Chairman die operativen Führungsaufgaben des CEO sowie den Vorsitz der Geschäftsleitung übernehmen.

Gleichzeitig ernannte das Unternehmen Marcus Schmitt zum Chief Operating Officer (COO) in Deutschland. Er tritt seine Position im Juli an. Schmitt habe gegen 25 Jahre branchenspezifische Berufserfahrung und zuletzt die Ergebnis- und Performanceverantwortung für ein regionales Wohnportfolio von rund 25'000 Wohneinheiten und einem Team von 96 Mitarbeitenden gehabt, so die Mitteilung.

Peach Property ritt während Jahren auf einer Erfolgswelle. Die Fokussierung auf bezahlbaren Wohnraum in deutschen B-Städten zahlte sich aus, was sich auch am Aktienkurs zeigte. Doch mit den steigenden Zinsen, der hohen Inflation und negativen Nachrichten aus dem deutschen Immobilienmarkt blies dem Unternehmen ein zunehmend steifer Wind entgegen.

Der Druck auf die Immobilienbewertungen nahm zu. Zudem befürchteten die Anleger weitere Kapitalmassnahmen. Zuletzt verlängerte Peach Property die Zeichnungsfrist für eine Wandelanleihe und senkte den Preis. Die Platzierung gestaltete sich demnach schwieriger als erwartet.

Die Aktie, die zu Spitzenzeiten mehr als 60 Fr. gekostet hatte, brach dadurch ein und ist heute nur noch 13 Fr. wert.

AWP

