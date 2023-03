Jahreszahlen – Peach Property im Minus Die Immobiliengesellschaft hat 2022 vor allem unter Währungsverlusten gelitten. Zudem gibt sie bekannt, frische Mittel aufnehmen zu wollen.

Peach Property hat 2022 Gegenwind von der Währungsentwicklung erhalten. Zwar hat die vorwiegend in Deutschland tätige Immobiliengruppe das Geschäftsjahr 2022 mit dem besten operativen Ergebnis der Geschichte abgeschlossen, unter dem Strich resultierte wegen der Wechselkursentwicklung allerdings ein deutlicher Verlust.



Der im operativen Geschäft generierte Cashflow (FFO I) stieg um 88% auf 19,2 Mio. € und markierte damit das beste operative Ergebnis der Unternehmensgeschichte, wie Peach Property am Dienstag mitteilte. Grund dafür seien vor allem die Integration der zum Halbjahr 2021 zusätzlich erworbenen 4300 Wohneinheiten und die Anpassung der Mieten und die Senkung der Verwaltungskosten. Zudem konnte der Leerstand auf 6,9 von bisher 8% reduziert werden.

Höhere Mieteinnahmen

Die Mieteinnahmen stiegen um 16% auf 116,5 Mio. €. Auf vergleichbarer Basis (like-for-like) wären sie um 5,1% gestiegen. Dies sei Dank des starken Neuvermietungsgeschäfts und des beschleunigten Anstiegs der Marktmieten an wichtigen Standorten gelungen.



Das Ergebnis vor Steuern ohne Berücksichtigung von Währungsverlusten beträgt laut weiteren Angaben 20,0 Mio. € nach einem Plus von 240,0 Mio. € im Jahr zuvor. Belastet wurde das Vorsteuerergebnis durch nicht liquiditätswirksame Fremdwährungsverluste von rund 30 Mio., wie Peach weiter mitteilt. Daher und wegen des nicht weiter gestiegenen Bewertungsergebnisses resultierte ein Verlust nach Steuern von 15 Mio. €. Im Vorjahr war noch ein Überschuss von 186,1 Mio. € angefallen.



Der Gesamtmarktwert des Portfolios lag per Ende 2022 mit 2,6 Mrd. € und damit nahezu auf dem gleichen Wert wie im Vorjahr. Nach Aufwertungen im ersten Halbjahr 2022 habe ein Bewertungsrückgang im zweiten Halbjahr zu einer Nettoabwertung im Berichtsjahr von rund 12 Mio. € geführt.



Beim Projekt Peninsula Wädenswil, dem einzigen Projekt in der Schweiz, habe im Dezember 2022 die Grundsteinlegung stattgefunden. Von den 57 Wohneinheiten seien bereits vor dem ersten Spatenstich rund 60% verkauft oder reserviert worden. Insgesamt habe das Bauprojekt einen geschätzten Marktwert von rund 138 Mio. Fr. Die Peach Property Group plant die Fertigstellung bis Anfang 2025.

Steigende Mieten und höherer FFO 1 erwartet

Aufgrund der weiterhin starken Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum und steigenden Marktmieten erwartet die Peach Property Group im Geschäftsjahr 2023 Nettomieteinnahmen von insgesamt 121 bis 123 Mio. €. Das operative Ergebnis (FFO I) erwartet das Unternehmen in einer Spanne von 21 bis 23 Mio. €.

Peach Property begibt Wandelanleihe über bis zu 50 Mio. Fr.

Peach Property nimmt frisches Geld auf. Sie begibt eine Wandelanleihe mit einem Volumen von bis zu 50 Mio. Fr. und offeriert dafür einen Coupon von 3%. Die Anleihe kann aufgestockt werden.



Die Mittel aus der Emission sollen primär zur Refinanzierung einer ausstehenden Optionshybridanleihe verwendet werden, wie Peach Property am Dienstag mitteilte. Deren erstes Kündigungsdatum ist am 22. Juni 2023. Allfällige darüber hinaus gehende Erlöse sollen für den Abbau von unbesichertem Fremdkapital eingesetzt werden.



Entsprechend wird den Investoren der Optionshybridanleihe ein Umtauschangebot im Verhältnis 1:1 unterbreitet. Der Wandelpreis der neuen Wandelanleihe beträgt 20 Franken. Vor diesem Hintergrund beantragt der Verwaltungsrat von Peach Property der Generalversammlung die Herabsetzung des Nennwerts des Aktie auf 1 von bisher 30 Fr.

Wandler kann erhöht werden

Für die neu begebene Wandelanleihe sieht das Unternehmen zudem eine Erhöhungsmöglichkeit auf bis zu 75 Mio. Fr. vor. Die Wandelanleihe mit einem Ausgabepreis von 100% kann vom 22. März bis voraussichtlich am 6. April 2023 gezeichnet werden. Das voraussichtliche Emissionsdatum ist der 17. April, die Laufzeit beträgt drei Jahre.



Die Wandlungen der Wandelanleihe kann während der Laufzeit jährlich innerhalb zweier Wandelfenster von jeweils fünf Handelstagen in Aktien der Peach Property Group AG erfolgen, erstmalig per 15. Dezember 2023.



Abhängig vom Emissionsvolumen und dem tatsächlich gewandelten Volumen will Peach Property während der Laufzeit bis zu maximal 2,5 Mio. neue Namenaktien mit einem Nennwert von 1 Fr. aus dem bedingten Kapital ausgeben, das anlässlich der Generalversammlung 2022 beschlossen wurde.



