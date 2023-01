Abwertung von Liegenschaften – Peach Property landet auf dem Boden der Realität Das Schweizer Immobilienunternehmen hat 2022 drei Viertel seines Börsenwerts verloren. Kein Grund zur Sorge, meint CEO Thomas Wolfensberger. Eine Pflichtwandelanleihe soll Ruhe in den Markt bringen. Jonathan Progin

«Operativ gesehen war 2022 ein gutes Jahr. Wir konnten unsere Mieteinnahmen dank Knappheit und Inflation steigern», sagt CEO Thomas Wolfensberger über das Geschäft von Peach Property. Bild: Iris C. Ritter

Hinter der goldenen Fassade des Immobilienmarkts bröckelt es gewaltig. Während Hypotheken, Nebenkosten und Betriebskosten teurer werden, können Mieten nicht überall entsprechend erhöht werden. Immobilienunternehmen bekommen die harschen Bedingungen zu spüren. Besonders stark einstecken musste die in Zürich ansässige Peach Property, die auf Mietwohnungen in sogenannten B-Städten in Deutschland (z. B. Kaiserslautern, Bochum) spezialisiert ist. Vergangenes Jahr stürzten die Aktien 75% ab. Ende 2022 kosteten die Titel gerade mal noch 16 Fr.