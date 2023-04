Beschaffung neuer Mittel – Peach Property passt Konditionen für Wandelanleihe an Die Immobiliengesellschaft verlängert die Zeichnungsfrist und verkauft die Papiere zu einem tieferen Preis.

Der gesamte Emissionserlös werde prioritär für die Refinanzierung der ausstehenden Optionshybridanleihe der Gesellschaft eingesetzt. Bild: Ennio Leanza/KEYSTONE

Der Verkauf einer Wandelanleihe gestaltet sich für Peach Property offenbar schwieriger als erwartet. Die Immobiliengesellschaft verlängert die Zahlungsfrist und senkt zudem den Wandelpreis.



Die Zeichnungsfrist der am 21. März 2023 beschlossenen dreijährigen Wandelanleihe werde bis zum 9. Mai 2023 verlängert, teilte Peach Property am Dienstag mit. Zudem werde der Wandelpreis auf 15 Fr. gesenkt. Bisher betrug der Wandelpreis 20 Fr. und die Zeichnungsfrist hätte am 6. April enden sollen.



Das Emissionsvolumen beträgt laut den Angaben unverändert 50 Mio. Fr. Die Erhöhungsmöglichkeit wurde aufgrund des tieferen Wandelpreises auf 65 Mio. von zuvor bis zu 75 Mio. Fr. begrenzt. Der Ausgabepreis der neuen Wandelanleihe beträgt 100% und der Coupon 3,0%. Die Anleihe wird im Mai 2026 zur Tilgung fällig.



Der gesamte Emissionserlös werde prioritär für die Refinanzierung der ausstehenden Optionshybridanleihe (CH0417376040) der Gesellschaft eingesetzt. Entsprechend werde den Investoren dieses Instruments ein Umtauschangebot im Verhältnis 1:1 des Nennwerts zuzüglich Marchzinsen unterbreitet.



Die Wandlungen können laut Peach Property während der Laufzeit jährlich innerhalb zweier Wandelfenster von jeweils fünf Handelstagen in Aktien der Peach Property Group AG (SWX: PEAN) zum Nennwert von 15 Fr. erfolgen, erstmalig per 15. Dezember 2023. Die Ausgabe der Aktien erfolgt im Rahmen des bedingten Kapitals der Gesellschaft.



Bei einem Emissionsvolumen von 50 Mio. Fr. werde Peach Property Group AG während der Laufzeit bis zu 3,33 Mio. neue Namenaktien aus dem bedingten Kapital ausgeben. Dies entspräche rund 16% des ausstehenden Aktienkapitals der Gesellschaft nach der morgen Mittwoch, 12. April 2023, erfolgenden Wandlung der ausstehenden Pflichtwandelanleihe. Bisher waren es - wegen des höheren Wandelpreises (von 20 Fr. je Aktie) - bis zu 2,5 Mio. neue Aktien.

AWP

