Spekulation über Covid-Lockerung – Pekings Politik schiebt die Kurse von Chinaaktien an Die Kurse von chinesischen Zyklikern und Immobilienunternehmen reagieren positiv auf Lockerungsschritte und die Hoffnung auf ein Ende der Null-Covid-Politik. Alexander Trentin

Baustelle in Schanghai: An der Börse wird positiv aufgenommen, dass chinesische Immobilienentwickler neues Eigenkapital aufnehmen dürfen. Bild: Qilai Shen/Bloomberg

Der Hang-Seng-Index in Hongkong hat am Dienstag 5,2% zugelegt. Der chinesische Leitindex Shanghai Composite ist um 3,1% gestiegen. Es ist eine Erholungsbewegung, nachdem die chinesischen Aktien zum Wochenanfang unter Druck gekommen sind. Die grössten Proteste in China seit 1989 hatten an den Märkten die Unsicherheit geschürt. Auch die in die Höhe schnellende Zahl an Covid-Infektionen betrachten Anleger mit Sorge.