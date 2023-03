CS-Übernahme schlägt Wellen – Pensionskassen und Versicherer sind mitbetroffen Eigentliche Geldverluste sind begrenzt, und Beziehungen werden weitergeführt. Befürchtet werden aber Angebotseinschränkungen und Serviceabbau. Thomas Hengartner

Die Migros-Pensionskasse – im Bild Szene an einer Ladenkasse – hat nach eigenen Angaben «nicht in grossem Stil» Gelder bei Credit Suisse abgezogen. Bild: Michael Buholzer/Keystone

Was mit Credit Suisse passiert, ist auch für die Pensionskassen von Bedeutung. Die bald zu UBS gehörende Grossbank ist einer der bedeutendsten Verwahrer von Wertschriften der Vorsorgebranche. In der Rolle als sogenannter Custodian verwahrt sie gegen eine Gebühr treuhänderisch Wertpapiere einer Vielzahl von Pensionskassen in kumulierter Höhe von Hunderten Milliarden Franken.