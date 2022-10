Der Chart des Tages – Performance so schlecht wie 2008 Kapitalabflüsse setzen Schwellenländeranleihen unter Druck. Susanne Toren

Quelle: Commerzbank

Mit den energischen Zinserhöhungen der amerikanischen Notenbank verstärken sich die Kapitalabflüsse aus den Emerging Markets. Zu spüren bekommen das gerade auch ihre Staatsanleihen und Devisenmärkte. Die kräftige Abwertung ihrer Währungen ist die Folge, mit den entsprechenden inflationären Auswirkungen. Dies wiederum erhöht den Druck auf die Notenbanker in den Emerging Markets, ihre geldpolitischen Zügel noch kräftiger anzuziehen.

Die Kurse ihrer Staatsanleihen würden hierdurch noch einmal zusätzlich unter Druck geraten. Schon im bisherigen Jahresverlauf sieht ihre Performance so schlecht aus wie seit dem Krisenjahr 2008 nicht mehr. Der Unterschied zu damals ist allerdings, dass viele Schwellenländer aus den einschneidenden Erfahrungen der Finanzkrise gelernt und ihre öffentlichen Finanzen mehr und mehr in den Griff bekommen haben. Das nun deutlich niedrigere Verschuldungsniveau der Mehrheit der Emerging Markets macht sie weit weniger anfällig in Bezug auf einen zins- und abwertungsbedingt massiv steigenden, sprich nicht mehr tragbaren Schuldendienst.

Laut Didier Lambert, Manager des Emerging Markets Local Currency Debt Fund von JPMorgan, sollten Sorgen in Bezug auf ihre Zahlungsfähigkeit nicht überbewertet werden. Allerdings: Erfahrungsgemäss bleiben Emerging Markets mit sehr hohen Leistungsbilanzdefiziten wie etwa die Türkei auch heute noch sehr anfällig für Zahlungsausfälle.

