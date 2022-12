Halbjahreszahlen – Perrot Duval steigert den Umsatz Die Beteiligungsgesellschaft macht im ersten Semester bei steigendem Umsatz weniger Verlust.

Für das Gesamtjahr stellt das Unternehmen ein ausgeglichenes Ergebnis in Aussicht, sofern sich das Umfeld nicht verschlechtert. Bild: Gaetan Bally/KEYSTONE

Die auf Industrieunternehmen spezialisierte Beteiligungsgesellschaft Perrot Duval hat im ersten Semester des Geschäftsjahres 2022/23 den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr gesteigert und weniger Verlust erzielt. Für das Gesamtjahr stellt das Unternehmen ein ausgeglichenes Ergebnis in Aussicht, sofern sich das Umfeld nicht verschlechtert.



Perrot Duval besteht aus den beiden Tochtergesellschaften Füll Process SA, welche auf die Verfahrensautomation bei der Herstellung von chemischen und pharmazeutischen Produkten spezialisiert ist, und der Polystone Holding SA. Letztere stellt dekorative kosmetische Chemieprodukte her, insbesondere Nagelgele und Nagellack. Sie ist erst seit Oktober 2021 in den Büchern von Perrot Duval konsolidiert.



Der Umsatz der Gruppe ist deshalb nur bedingt mit dem Vorjahr zu vergleichen. Er stieg um knapp 20% auf 7,3 Mio. Fr., wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Davon entfallen 62% auf Polystone.



Das erste Halbjahr sei geprägt gewesen von einem deutlichen Anstieg der Auftragseingänge, hiess es. Ein bedeutender Teil dieser Aufträge könne in der zweiten Hälfte des laufenden Geschäftsjahres ausgeliefert werden und werde das «bereits beträchtliche Liefervolumen» aus den Lieferverschiebungen des Geschäftsjahres 2021/22 ergänzen.

Verlust leicht reduziert

Die Rückkehr in die schwarzen Zahlen gelang zwar noch nicht, der Reinverlust reduzierte sich jedoch im Halbjahr auf 0,6 Mio. Fr. leicht. In der Vorjahresperiode wurde noch ein Reinverlust von 0,7 Mio. verbucht.



Für das Gesamtjahr stellt Perrot Duval ein ausgeglichenes Ergebnis in Aussicht, "sofern sich die Auswirkungen im Zusammenhang mit den Lieferschwierigkeiten in den kommenden Monaten nicht verschlechtern". Ende August bei der Präsentation des Ergebnisses 2021/22 hiess es noch, der Start ins neue Jahr lasse ein solides Wachstum und schwarze Zahlen erwarten.



Für die «Füll»-Division wird im Gesamtjahr mit einen Umsatz von über 9 Mio. Fr. gerechnet, dies mit Blick auf die noch offenen Aufträge für eine Fertigstellung bis Ende des Geschäftsjahres. Für Polystone erwartet Perrot Duval im Gesamtjahr ebenfalls einen Umsatz von über 9 Mio. Fr., dies unter der Annahme, dass das derzeitige Wachstumstempo gehalten werden kann.

AWP

Fehler gefunden?Jetzt melden.