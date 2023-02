Bericht über Milliardenübernahme – Pfizer hat offenbar ein Auge auf Seagen geworfen Laut WSJ befinden sich die Gespräche über eine Übernahme des Biotech-Unternehmens Seagen noch in einer frühen Phase.

Mit dem Zukauf könnte Pfizer ihr Angebot an Krebsmedikamenten verstärken. Bild: Westend61/Getty Images

Der US-Pharmakonzern Pfizer prüft laut «Wall Street Journal» (WSJ) eine Übernahme des Biotechunternehmens Seagen für mehr als 30 Mrd. $. Die Gespräche befänden sich noch in einem frühen Stadium, berichtete die Zeitung unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Mit dem Zukauf könnte Pfizer sein Angebot an Krebsmedikamenten verstärken. Seagen hat einen Marktwert von rund 30 Mrd. $ und werde darauf vorsichtlich einen Aufschlag fordern. Das Unternehmen war dem Bericht zufolge im vergangenen Jahr in das Visier des US-Pharmakonzerns Merck & Co geraten. Die Gespräche, die sich bereits in einem fortgeschrittenen Stadium befanden, hätten aber zu keinem Abschluss geführt. Pfizer wollte sich nicht äussern, bei Seagen war zunächst keine Stellungnahme erhältlich.

REUTERS

